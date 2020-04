De economie wordt vanaf 4 mei weer op gang getrokken. Maar voor sectoren als de horeca of sport en vrije tijd komt de heropstart misschien te laat. De inkomstenkaalslag vreet hun al precaire balansstructuur helemaal weg. Dat blijkt uit de stresstest van de financieel-economische informatieverschaffer Trends Business Information. "Het is heel simpel: dit gaat om wel of niet overleven", waarschuwt algemeen directeur Burt Riské.

De financieel-economische informatieverschaffer Trends Business Information ontwikkelde een stresstest voor bedrijven, naar aanleiding van de coronacrisis. Sinds 14 maart heeft de overheid het grootste deel van het maatschappelijke leven stilgelegd. Trends Business Information onderzoekt in welke mate en hoe lang bedrijven weerbaar zijn in zo'n extreme situatie. De focus ligt op kleine bedrijven en zelfstandigen.

Ook voor de crisis hadden veel kmo's het al moeilijk. Hoe kleiner, hoe kwetsbaarder: van de 1,37 miljoen ondernemingen in België hebben 1,12 miljoen geen enkele werknemer in loondienst. Trends Business Information stoelt zijn onderzoek op 273.000 door microbedrijven neergelegde jaarrekeningen. Voor ondernemingen die geen balansen neerleggen, bijvoorbeeld eenmanszaken en zelfstandigen, werd de sectormediaan als referentie genomen.

Weerbare sectoren

Eerst het goede nieuws: enkele sectoren blijven weerbaar, zoals de gezondheidszorg, informaticadiensten en zelfs de bouw. Het gros van de ondernemingen in die sectoren heeft bovendien doorgaans een voldoende solvabiliteit. Dat betekent dat het bedrijf voldoende eigen middelen op zijn balans heeft, tegenover de schulden. Voor Trends Business Information zijn bedrijven met een solvabiliteit van minimaal 25 procent solide. "Die bedrijven zullen over het algemeen het einde van de lockdown halen en de schade beperken tot misschien een stevige knauw in hun bedrijfsresultaat", zegt Burt Riské, algemeen directeur van Trends Business Information.

Trends Business Information concludeerde ook dat sectoren als drukkerijen en wetenschappelijke activiteiten (een verzamelnaam voor beroepen zoals grafische designers, fotografen, vertalers en tolken) een goede solvabiliteit van gemiddeld een kwart hebben. Die goede solvabiliteit is cruciaal, want ze bepaalt mee hoeveel schulden een bedrijf kan maken, zodat het niet kopje-onder gaat door de coronacrisis.

Dramatisch

Maar in andere sectoren is de situatie veel slechter tot ronduit dramatisch. Trends Business Information analyseerde na hoeveel weken van verplichte sluiting bedrijven hun boekjaar met verlies zullen afsluiten. Voor drankenhandelaars wordt die grens bereikt na zeven weken inactiviteit, in de horeca en sport en vrije tijd na vijf weken. Voor de kleinhandel gelden zeven weken, bij de groothandel zijn acht weken de limiet. De meubelproducenten komen erg verzwakt uit de coronastrijd, als de crisis meer dan achttien weken aansleept. Veel sectoren falen dus in de stresstest. "Die sectoren zitten al op hun kantelpunt", zegt Burt Riské. "Er dreigen zware verliescijfers. Bovendien kunnen die bedrijven pas als laatste weer opstarten. 2020 wordt voor hen een gitzwart jaar."

De te verwachten verliescijfers in 2020 zullen bovendien de al geringe solvabiliteit in een aantal sectoren verder wegvreten. De solvabiliteit was al zwak in de horeca, sport en vrije tijd, de landbouw, de voedingsnijverheid, en de garages en concessiehouders.

De sectoren die het laatst op gang worden getrokken, staan er het slechtst voor. Volgens de analyse van Trends Business Information zakt de solvabiliteit bij hotels en gastenverblijven na negen weken gedwongen inactiviteit onder de drempel van 15 procent. Bij cafés en restaurants na vijftien weken. De gedwongen stopzetting startte op 14 maart. De drempel van 15 procent is voor cafés en restaurants dus eind juni in zicht, terwijl in de horeca ten vroegste vanaf 8 juni enige versoepeling mogelijk is. En dan nog heel aarzelend. "Het is heel simpel: dit is een zaak van wel of niet overleven", besluit Burt Riské. "Als je onder die belangrijke grens van 15 procent solvabiliteit zakt, stijgt het aantal faillissementen pijlsnel."

