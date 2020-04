Bedrijven, werkgevers en werknemers spartelen zich moedig door de werkdag vanuit hun eigen woonkamer. Saai hoeft dat telewerken niet te zijn. In deze rubriek verzamelen we de leukste verhalen. Vandaag: digital marketeer Lieven De Vos van AUSY, a Randstad company.

'Naast alle praktische vragen aan het begin van de lockdown, vroegen we ons ook af hoe we onze interne medewerkers in deze periode van telewerk zouden kunnen verbinden. Het antwoord? Met een digitaal radiostation van AUSY.

Onze event coördinator Cedric Roelandt neemt steeds met plezier plaats achter de microfoon om onze medewerkers een onvergetelijke lunchpauze te bezorgen. Hij doet dat op een erg ludieke manier, want we zijn een open bedrijf. Alles kan en alles mag met een kwinkslag.

Hoe onze uitzendingen eruit zien? Die variëren heel erg. De meeste input komt van onze luisteraars, en dus collega's. Sommigen willen een prankcall - foptelefoontje - uithalen met een andere collega. Er kunnen verzoeknummers worden aangevraagd. Er wordt wekelijks een cocktailrecept gedeeld. Een collega schrijft grappige haiku's. De radiospots die op de nationale radiostations worden gedraaid, maken we na met een grappige twist. We hebben zelfs inspiratie gehaald bij 'Het Geluid' van Q-Music. De collega die als eerste het geluid kon raden, heeft een gsm gewonnen.'

Cedric Roelandt aan de slag als radiopresentator. © .

'Ook maken we dagelijks een eigen nieuwsbericht. We baseren ons daarvoor op de actualiteit, maar steken die in een AUSY-jasje. Toen bekend raakte dat alle massaevenementen deze zomer geschrapt worden, stuurden we een reporter ter plaatse naar al die grote festivals. Dat waren uiteraard onze negen kantoren.

En geen zorgen: we betalen Sabam. Dat is allemaal oké, we doen niets dat niet mag (lacht).

We vinden het erg belangrijk om onze medewerkers betrokken te houden. Met dit radiostation hebben we de hoofdvogel afgeschoten. Iedereen is enorm enthousiast. In deze periode gebeurt bijna alle communicatie via het Slack-platform. Tijdens de live-uitzending ontploft dat kanaal door alle reacties.

Ik denk dat onze collega's vooral waarderen dat we dit niet al te serieus nemen. We baseren ons op de lokale radiostations, op een goede manier. Het is allemaal leuk en gemoedelijk. Ook nu moeten we creatief zijn, iedereen zit steeds tussen dezelfde vier muren en het zijn nu eenmaal geen fijne tijden. Op vrijdagavond iets drinken en een babbeltje slaan met de collega's, doen we nu via livestream babbelboxen. We zijn het gewoon om in al onze projecten een stap verder te gaan. Intern is dat het verhaal van AUSY radio geworden.'

De opbrengst van de webshop gaat naar het goede doel. © .

'Of we dit moeten doortrekken? Dat zullen we nog eens moeten bekijken. Er kruipt ongeveer een dag werk in elke aflevering. Maar we gaan zeker niet uit de ether zonder een grote knal. We zijn ook een webshop gestart met mokken en petten van het radiostation. De opbrengst daarvan zullen we doneren aan het goede doel en onze AUSY-medewerkers zullen nog lang kunnen terugdenken aan deze speciale tijden.'

