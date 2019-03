De auto van je dromen: hoe herken je een Dream Car?

Op het recente Autosalon van Brussel was een volledig paleis voorzien voor de Dream Cars. Goed idee: meer dan 130.000 bezoekers, een absoluut record. En of de auto onze verbeelding nog kan prikkelen. Van 50.000 euro tot vijftien miljoen, van begeerd tot onbekend, nagelnieuw tot gerecycleerd, benzine of elektrisch. Hoe rekbaar het begrip dream car is, wordt duidelijk in dit dossier.

Op zoek naar een definitie van dream car? Hooguit vind je een vage omschrijving. Het is een relatief begrip. Blijft niet tot een paar merken beperkt. Er staat ook geen prijs op. Een Alpine A110 die je prikt voor minder dan 60.000 euro kan evenzeer dream car zijn als een McLaren 720 Spider of een uitstekende bewaarde old timer als de Lamborghini Miura.

Het woord zegt het zelf: het is een auto waar je van droomt. Die je niet om de haverklap voorbij ziet suizen. Daarom organiseert het Brusselse autosalon al enige jaren een afzonderlijk paleis waarin alleen maar auto's staan die het predicaat dream car meekrijgen: om de autoliefhebber de kans te geven zulke auto's eens in het echt en van dichtbij te bewonderen.

In de vorige eeuw, vooral van de jaren 70 tot en met 90, was dat trouwens de belangrijkste reden dat het grote publiek naar een autosalon trok. Om auto's te zien waarvan ze alleen maar konden dromen. Dat geldt vandaag nog altijd, maar minder dan vroeger. Gewoon omdat er meer dream cars zijn. En rondrijden. De wereld is de voorbije dertig jaar veel rijker geworden. In de jaren 2000 beleven de fabrikanten van snelle, peperdure wielen heuglijke tijden. Neem nu Ferrari. In 2018 bouwde en verkocht het legendarische Italiaanse merk 8.398 auto's. Dat is twee keer zoveel als in 2000. En bijna tien keer zoveel als in 1970. Voorbeelden van andere merken zat. Bottom line: de markt van de droomwagen groeit de voorbije twintig jaar exponentieel. Er kwamen ook nieuwe merken bij.

Een van de meest ronkende namen in dat gezelschap is McLaren. Inderdaad, van het illustere formule 1-team, en de machines waarmee Ayrton Senna, Alain Prost of Niki Lauda en Lewis Hamilton wereldkampioen werden. Dat huis bouwt nu ook productiewagens. Kenschetsend voor het merk: McLaren maakt alles zelf, in tegenstelling tot andere beginnende fabrikanten van dream cars, die vaak een onderstel of motor lenen bij een gevestigde waarde omdat ze die investering niet zelf kunnen torsen. Iedere McLaren laat zich parkeren in het segment van de échte dream car. Zoals de onlangs gelanceerde 600LT, eigenlijk een - véél snellere - versie van de 570S waarmee je je des weekends kan amuseren op een of andere circuit. Hogere prijsklasse, uiteraard. Om en bij de 235.000 euro.

De duurste auto ooit

Doorgaans wordt de term dream car geassocieerd met merken met een magische klank. Lamborghini, Ferrari, Aston Martin ook, Porsche jazeker, of Maserati. Maar er zijn merken die helemaal niet bekend zijn bij het grote publiek, en des te meer bij kenners. Tenzij ze in het nieuws komen met een ronkende exclusiviteit, vooral merkbaar aan de prijs. Zoals de Pagani Zonda HP, de duurste auto ooit: 15 miljoen euro. Een auto voor de happy few, met de nadruk op few: er werden slechts drie exemplaren gebouwd.

Maar in een iets lagere prijsklasse, in de vork van 300.000 tot een miljoen euro, zitten relatief veel merken die het brede publiek gewoon weg niet kent. Auto's die niet zelden gebouwd zijn op basis van een bestaand model, of liever: de mechaniek van een beproefd merk. Zoals de Zerouno van Italdesign, eigenlijk een designstudio die onder andere de eerste Volkswagen Golf of Fiat Panda tekende, maar ondertussen onderdeel van de grote VW-groep is en daarmee de mogelijkheden heeft om zelf een supercar te bouwen. Hij kost een slordige anderhalf miljoen, bij de lancering in 2017 waren de amper vijf gebouwde exemplaren in een oogwenk verkocht. Hij ziet er vooral giftig sportief uit en is technisch zeer deugdelijk. Logisch, de Zerouno is gebouwd op de technische basis van de Audi R8 (ook Audi is eigendom van de VW-groep).

De relativiteit van prijzen

Ook de klassieke merken doen lustig mee in het segment van de droomauto. BMW heeft zijn gereputeerde M-versies, zoals de bloedsnelle M2 Competition. Mercedes nam er zelfs AMG voor over, de gereputeerde tuner die gespecialiseerd was in het upgraden van Mercedessen, en maakte er een zustermerk van dat nu exclusieve sportwagens bouwt. De recentste is de Mercedes AMG GT-4, een sportieve coupé met vier deuren. De V8 turbo stuwt de GT-4 in iets meer dan drie seconden vanuit stilstand naar honderd per uur. En hoewel de AMG GT-4 met zijn vier deuren voor een gezinswagen kan doorgaan, blijft hij in de eerste plaats een ongetemd raspaard. Het stuurgedrag, de sportief afgestelde ophanging, de agressieve binnenbekleding en zelfs de stoelen vegen alle twijfel weg: dit is een bijzonder extreem sportief stel wielen van net geen 160.000 euro. En helemaal geen knus salonnetje zoals Mercedes die met de S-Klasse of CLS al in de showroom heeft.

Maar zoveel hoeft een dream car heus niet te kosten. Vraag bovengetekende welke auto's hij zeker in zijn garage wil mocht geld geen issue is, en zijn gedachten gaan spontaan naar de Alpine A110. Kost amper 55.000 euro of is het 5000 meer, ach ja. En terwijl we nu toch over geld bezig zijn, een leuke terzijde die aantoont hoe geld snel relatief kan worden in de wereld van de dream car. Op verkoopsite eBay verscheen onlangs een setje velgen en banden voor een Bugatti Veyron, uiteraard tweedehands. Voor om en bij 100.000 euro. Aan de volledige Veyron hangt een prijskaartje van bij benadering een miljoen euro - ongeveer dus, vanaf dergelijke bedragen zoekt een mens geen precieze prijzen meer op. Leg er nog een paar tienduizend euro bij en in de plaats van een stel wielen voor de Veyron heb je een volledige Porsche 911, waarvan vorige maand een nieuwe generatie werd gelanceerd, voor het eerst met een grotendeels digitaal instrumentenbord. Evengoed een auto waarvan velen dromen, die 911. Oké, je ziet hem wat vaker opduiken in het straatbeeld. Je moet niet per sé naar Ocean Drive in Los Angeles vliegen om er zeker een in het vizier te krijgen, zoals dat wel het geval is voor de Bugatti Veyron. Maar je ziet nog altijd dat de hoofden zich draaien als een 911 door de dorpskern van Bavikhove bolt.

Jachtvliegtuig op wielen

Bugatti bracht overigens geen Veyron mee naar het Autosalon van de dream cars, maar een Chiron. Een jachtvliegtuig op wielen. Niet normaal, dat toestel. Een jawel! 16-cilinder van 1500 paarden. Die samen zorgen voor een topsnelheid van 420 per uur. Zo snel dat je voeling met tijd en ruimte verliest.

Opgelet. Niet alle dream cars moeten het hebben van duizelingwekkende cijfers. Oké, een Aston Martin DBS Superleggera gaat nog altijd hard. Iets in de buurt van 340 per uur, ook al geen vaart die zich leent tot ongeoefende handen rond het stuur. Maar de ongeneeslijke fans van het merk vallen vooral voor de artisanale toets die iedere Aston vertoont. Dat exquise hout, het stiksel waarmee het lederen interieur in elkaar is gezet.

De DBS Superleggera profileert zich als een Britse antwoord op Italiaanse furie: de 812 Superfast van Ferrari, in het gamma van het Italiaanse huis eigenlijk de opvolger van de F12. De 812 Superfast kreeg op het Autosalon veel bekijks, maar eigenlijk moet je hem vooral horen. Onder de motorkap zit een atmosferische V12, een motor zonder turbo dus, die een unieke grom produceert. Vooral als je hem hoog in de toeren jaagt om de 800 paarden in galop te krijgen. Zijn naam heeft de 812 Superfast alvast niet gestolen. Een topsnelheid van 340 per uur kan al tellen, maar het is vooral de acceleratie die de adem afsnijdt. In minder dan 3 seconden, om precies te zijn in 2,9 seconden, jaagt iemand die de oefening beheerst, de 812 Superfast vanuit stilstand naar honderd per uur. Vergelijkbaar met een formule 1-bolide. We zullen Ferrari maar gelijk geven als ze beweren dat dit de snelste productieauto met motor voorin gemonteerd ooit is.

Stier pakt paard

Bij Lamborghini willen ze niet per se de snelste hebben. Natuurlijk gaat Aventador snoeihard. In de buurt van driehonderd per uur. So what. Het gaat de constructeur uit Sant'Agata Bolognese veeleer om raffinement. Zo formuleren ze het graag bij Lamborghini: wie wil gezien worden in een dream car koopt een Ferrari, puristen met liefde voor techniek kiezen voor een Lamborghini.

De rivaliteit van weleer tussen Lamborghini en Ferrari laait soms nog wel eens op. Zoals we vaststelden toen we in Sant'Agata Bolognese rondkuierden. In de werkplaats, waar het leder handmatig op de stoelen wordt gestikt, hing op een kast een computertekening van een stier (het embleem van Lambo) die een paard (het logo van Ferrari) pakt. Letterlijk.

Sommige auto's zijn niet geboren als dream car, maar worden het. De Ford Mustang bijvoorbeeld. Ford wilde in de eerste helft van de jaren 60 gewoon een nieuw model bouwen dat toegankelijk was voor een groter publiek. Kleiner dan wat tot dan de Amerikaanse norm was. Goedkoper ook. De eerste Mustang werd verkocht aan een onderwijzeres die gewoon een auto nodig had, zo wil het verhaal. Vandaag is de Mustang een icoon. Legende op wielen. En dream car. Tot dat statuut verheven door de talrijke films waarin hij speelde, zoals Bulllitt, waarin Steve McQueen als een bezetene door de staten van San Francisco scheurde. Pas een paar jaar geleden vond Ford de Mustang terug die in de film was gebruikt. Vanzelfsprekend treedt de ouwe knar nu op in grote autosalons. Temeer omdat er onder­tussen een speciale versie van de huidige Mustang is gemaakt. De Mustang Bullitt, u had het nooit geraden. Onder de kap geen vier­cilindertje zoals die speciaal voor Europa is gebouwd, maar wel het echte spul: de V8 van vijf liter, goed voor 464 paarden. Voldoende om je Steve McQueen te wanen.

Stond de originele Mustang Bullitt niet op het Autosalon van Brussel, dan viel er elders wel nostalgie op te snuiven. Zoals de BMW 2002 Turbo uit de jaren zeventig, ook al geen auto die destijds als droomwagen werd gepresenteerd, want gewoon geboren was als 'sportieve versie van'. Maar vandaag prikkelt hij de zinnen van iedereen met een zwak voor wielen. En dus is het een dream car.

