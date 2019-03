De perfecte bagage voor je BMW 8 Reeks Coupé.

Ruimte voor je pak, laptop, schoenen maar ook je surfplank en gitaar? Montblanc x BMW maakten samen een vijfdelige bagageset, die ook nog 'ns is afgestemd op de koffer van de BMW 8 Reeks Coupé.

Van de exclusieve set bestaan maar vijftien exemplaren. Ze is op maat gemaakt uit zwart en rood kwaliteitsleer. De koffer, rugzak, kostuumtas en zelfs gitaar- en surftas passen stuk voor stuk perfect in de koffer van de bewuste wagen. Nu verkrijgbaar bij BMW Welt in Munchen voor 14.900 euro.