High five: 5 x 5 Dreamcars

Welk vehikel staat bovenaan op uw ultieme dreamcar-lijstje? Om u uit een eventuele impasse te halen stelden we alvast vijf lijstjes van vijf hebberigmakende bolides samen, in de categorieën geniaal, cabrio, SUV, elektrisch en betaalbaar. Aan u de keuze...

Samenstelling Jo Bossuyt

5 x geniaal

1 Zoals james bond

In de jaren 60 schonk ASTON MARTIN een zilverkleurige DB5 aan United Artists. Sean Connery aka James Bond zat aan het stuur van de wagen in Goldfinger. Aston Martin bouwt nog eens 25 exemplaren van de koets. Voor pakweg 3 miljoen euro ga je James Bond achterna.

- © -

www.astonmartin.com/en-us

2 Fils à papa

De Australiër Jack Brabham werd in 1966 de eerste wereldkampioen F1 in een auto met zijn naam. Vandaag bouwt zijn zoon David sportwagens met dezelfde type-aanduiding: BT. Zoals de BT62, kost-prijs 1,3 miljoen euro. Meer dan 700pk, tuig voor het circuit. Voor nog eens 160.000 euro bouwt BRABHAM de BT62 om voor het dagelijks verkeer.

- © -

www.brabhamautomotive.com

3 Maximaal mini

- © -

Bij David Brown in Engeland zetten ze oude Mini's in het nieuw. Werk zat, de MINI werd destijds in gigantische aantallen gebouwd. David Brown brengt die helemaal in orde, en maakt de oude, originele motor de helft krachtiger. Gemiddeld gaan duizend (dure) manuren in één Mini.

www.mini.be/nl_BE

4 Nieuwe oude

Exclusieve vorm van recyclage. Bij het Amerikaanse Singer, in Californië, bouwen ze "nieuwe oude" PORSCHES: modellen van de jaren 80 of 90 volgepropt met moderne onderdelen en elektronica. Reken op 350.000 tot soms 600.000 euro maar het kan altijd duurder. Voor deze 911DLS had een Amerikaan 1,8 miljoen over.

- © -

www.singervehicledesign.com

5 elektrische injectie

- © -

Je hebt nog ergens een JAGUAR E-Type staan? Kan best, tussen 1961 en 1975 werden er 70.000 van gebouwd. Vertrouw hem toe aan Jaguar Classic, speciale afdeling van het huis, en ze lepelen er een elektrische motor in. Je rijdt naar buiten met een E-Type die geen gram CO2 (meer) uitstoot. Prijs? Zeggen ze alleen als je langsgaat bij Jaguar. Met een E-Type.

www.jaguar.be

5 x cabrio

1 De norm sinds 1952

De MERCEDES SL Roadster is niet zomaar een cabrio. Het is een historisch model want werd voor het eerst gelanceerd in 1952. En is sindsdien altijd de norm geweest voor wie met zijn tweetjes dakloos wil rijden. Combineert sportiviteit met topcomfort vanaf 107.000 euro.

- © -

www.mercedes-benz.be/nl

2 Warm verlangen

De BMW 8 cabrio is op komst. We konden er nog niet mee rijden. Maar als je van de (nagel)nieuwe 8-Reeks hebt geproefd, kan je alleen maar met een warm verlangen hunkeren naar de eerste rit. Dakloos betekent in dit geval bovendien: bloedmooi.

- © -

www.bmw.be/nl

3 Voorkeurstem

Klassieke vraag aan een autojournalist. Met onbeperkt budget, welke auto's staan in je garage? Al zeker de cabrioversie van de JAGUAR F-Type. We zouden de 'Jag' kiezen met de viercilinder van 2 liter. Toch ook 300pk. Heerlijke sound perst hij uit zijn pijp. Weegt lichter dan de versie met V8. Dat voel je aan de speelse voortrein. En aan de prijs: 66.680 euro in plaats van 126.670.

- © -

www.jaguar.be

4 Goede gewoonte

In september 1981 kwam PORSCHE op het uitstekende idee om een cabrioversie van zijn iconische 911 te lanceren. Sindsdien is het een goede gewoonte. De nieuwe 911 is nog maar pas in de showroom, en hier komt al de dakloze versie. De 911 cabrio zal minstens 138.000 euro kosten.

- © -

www.porsche.com/belgium/nl

5 Vlug, versnellen

AUDI R8 Spyder Performance. Pas uit. Twee zitjes. Dakloos. De combinatie van hypersportief rijgedrag en de kwaliteit van afwerking in dit huis. Onderhuids, een atmosferische V10 van 5,2 liter. Die gooit 620 paarden los, maar vooral de acceleratie spreekt tot de verbeelding. Van nul naar honderd lukt in 3,2 seconden.

- © -

www.audi.be

5 x SUV

1 De giftigste versie

Met deze Range Rover vond LAND ROVER zowat het concept van de SUV uit. Waarmee je door ieder dal raakt, en over iedere berg. Zelfs als je kiest voor de Range Rover Sport SVR, de giftigste. Behalve op ruig terrein kan je er ook mee op het circuit. Daarvoor zorgt een V8 turbo van 5 liter en 575pk. Vanaf 135.500 euro.

- © -

www.landrover.be

2 Ken uw klassieken

Niets verkeerd aan klassieken. Stamvaders. Iconen. Machines die al eeuwen bestaan. Zoals G, de stoerste van MERCEDES. Geen doetje. Raak je overal mee door. En over. Reken op net geen 160.000 euro voor eentje met V8-benzinemotor. Heerlijk retro met die lekker ouderwetse klinken.

- © -

www.mercedes-benz.be/nl

3 Reputatie & realiteit

De Rolls torst de reputatie van een ietwat oubollige, statige, veel te grote auto. Maar die dingen rijden zalig goed. Het is niet anders voor de Cullinan, de SUV waarmee ROLLS ROYCE op het allerhoogste niveau brokken zal maken. Met V12 in het vooronder. Hogere prijsklasse. Zoals: 332.750 euro.

- © -

www.rolls-roycemotorcars.com

4 Exclusief anders

MASERATI was altijd al een buitenbeentje in het land van de exclusieve auto. Bouwde grote berlines toen andere merken alleen maar flitsende sportwagens maakten. En was ook een van de eerste die het gamma uitbreidde met een SUV. Het verhaal van deze Levante lees je verderop.

- © -

www.maserati.com

5 Steigeren

Zo razend populair is de SUV dat zelfs exclusieve sportwarenmerken er een bouwen, of er minstens aan denken. Bij Lamborghini hebben ze hun huiswerk klaar. Voor net geen 210.000 euro heb je deze Uris. Een sportwagen in hoogbouw, met 650 paarden die maar één ding willen: steigeren.

- © -

www.lamborghini.com

5 x elektrisch

1 Zijn & uitzien

Nog eentje waar we naar uitkijken. MERCEDES EQC. Nog een paar maanden geduld. In het lastenboekje voor de ingenieurs stond: "Het moet een echte Mercedes zijn, en hij moet er ook zo uitzien." De designers hebben goed gelezen.

- © Daimler AG

www.mercedes-benz.be/nl

2 Dat is nu de mode

Een snuifje gimmick mag natuurlijk ook in de autowereld. En TESLA is het merk dat de elektrische limousine zowat heeft uitgevonden. Met de Model S, weliswaar. Deze Model X gaat voor de mode, en dus wil hij een SUV zijn.

- © -

www.tesla.com/nl_BE

3 Even geduld

Nog niet naar de dealer lopen. We verwachten de PORSCHE Taycan pas in 2020. We weten zelfs nog niet hoe hij er zal uitzien. Wellicht een afgeleide van de Mission E, een concept-model. Waanzinnig mooi dus. Elektrisch én Porsche, en dat in één zin.

- © -

www.porsche.com/belgium/nl

4 Brits roofdier

Sierlijke lijn. Ruime autonomie, meer dan 400 kilometer. Maar wat we vooral appreciëren aan de i-Pace is dat het een echte JAGUAR is. In andere elektrische auto's waan je je in Starship Enterprise. Hier rij je gewoon met een Jaguar. Maar wel elektrisch.

- © -

www.jaguar.be

5 De e van echt

De productie kan de vraag niet volgen. Omdat de e-tron een échte AUDI is. Topkwaliteit. Iedereen die hem al heeft getest, beseft maar al te goed: met zijn eerste volledig elektrische auto heeft Audi de lat alweer wat hoger gelegd.

- © -

www.audi.be

5 x betaalbaar

1 Rijplezier/prijs

Wat is de definitie van dream car? Deze FORD Fiesta ST schonk ons de voorbije jaren de beste verhouding rijplezier/prijs. Wat een heerlijk karretje, met zijn 200pk. En dat voor 23.600 euro. Zou iedere autoliefhebber in huis moeten hebben.

- © -

www.ford.be

2 Ontroerend goed

Alpine was een sportieve afdeling van RENAULT, dat de tent had overgenomen van een kleine autobouwer. Doekte de naam op in crisis, wekte hem vorig jaar weer tot leven en hoe: de A110, die voor 55.000 euro op je oprit staat, rijdt ontroerend goed. Is met zijn 252 paarden zeer snel maar nooit vilein.

- © -

nl.renault.be

3 Hot hatch

HYUNDAI kreeg applaus toen het een supersnelle versie van zijn i30 maakte. De autopers schreef "echte GTi" en "heerlijke hot hatch". Het Koreaanse merk lanceert nu een N-versie. 37.500 euro. Intens genoten in deze raket, die je met 275 paarden in 6,4 seconden naar 100 per uur afschiet.

- © -

www.hyundai.be

4 Goedkoper dan 911

Porsche, dat is synoniem met 911. Maar de Cayman is (veel) goedkoper, net geen 57.000 euro. Hij laat zich stuwen door een heerlijk ronkende en door puristen miskende viercilinder. En met zijn centraal geplaatste motor is hij van nature een toonbeeld van stabiliteit.

- © -

www.porsche.com/belgium.nl

5 Atypisch irrationeel

Niet meer van de jongste, deze TOYOTA GT86, maar heerlijk grommend, puike wegligging voor sneller gebruik, en al op stal voor minder dan 35.000 euro. Atypisch in het rationele gamma, met al die hybrides. Een machine voor puur rijplezier. Gebouwd in samenwerking met Subaru.

Maserati Levante. Als je hem van opzij bekijkt, zie je geen hoge auto.

nl.toyota.bewww.salondreamcars.be/nl