Het Belgische ecosysteem voor ruimtevaartstart-ups groeit

Wanneer ik met Hilde Stenuit praat, begint de spanning al op te lopen. Later die dag zal SpaceX een van zijn ladingen de ruimte in te schieten. "Zoiets is altijd spannend", vertelt Stenuit, business development manager bij ICE Cubes Service. "In de ruimtevaart is er nooit routine. Elke lancering heeft een zeker risico, dus je hoopt altijd dat alles goed gaat."

