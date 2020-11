De vastgoedmarkt aan de kust heeft zich in vergelijking met de rest van het land sneller hersteld na de coronadip in de lente. In de periode van januari tot eind oktober steeg het aantal transacties aan de kust met 4,4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de jongste statistieken van de notarissen.

Door de coronapandemie was er overal in België in de maanden maart, april en mei een daling van het aantal vastgoedtransacties. Door de lockdown waren plaatsbezoeken verboden.

Ook aan de kust vertraagde de vastgoedmarkt, maar sinds juni is er sprake van een keerpunt, stelt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. 'Het herstel vanaf juni was sneller dan de nationale vastgoedmarkt. In juni steeg het aantal transacties in de kustgemeenten met 17,6 procent tegenover juni vorig jaar, in juli met 15,4 procent', klinkt het.

En ook augustus (+39,2 procent) en september (+29,5 procent) waren opvallend sterk, in oktober vertraagde de markt opnieuw (-1,5 procent). Maar voor heel België bedroeg de daling in oktober bijna 19 procent. 'Vastgoed aan de kust blijft dus populair, ondanks corona of misschien zelfs dankzij corona. Het lijkt erop dat kopers van een tweede verblijf bewust kiezen om in eigen land te blijven', zegt Bart van Opstal van de notarisfederatie.

Ook de prijzen voor een appartement aan de kust gaan in stijgende lijn. Een gemiddeld appartement kost er nu 286.416 euro (+3,7 procent), al zijn er wel grote verschillen tussen de gemeenten.

