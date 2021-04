De gemiddelde prijs van een woning aan de Belgische kust is op een jaar tijd met bijna 34.000 euro gestegen. Die prijsstijging wordt onder meer toegeschreven aan de coronacrisis, die geleid heeft tot een grotere vraag naar vastgoed aan de kust. Dat blijkt donderdag uit een analyse van Dewaele Vastgoedgroep.

Wie vandaag een woning aan de kust wil kopen, moet daarvoor gemiddeld 262.493 euro op tafel leggen. Een jaar geleden, bij het begin van de eerste lockdown, was dat nog 228.815 euro. Het vastgoed aan de kust is sinds corona dus bijna 15 procent duurder geworden.

De prijsstijging is vooral het gevolg van de massale rush op een woning aan zee. Het aantal mensen dat koos voor een eigen stek aan de kust steeg met 30 procent.

Vastgoed blijft daardoor ook steeds minder lang op de markt. Een pand wordt gemiddeld 27 dagen sneller verkocht dan voor de coronacrisis. Een jaar geleden stond een woning aan de kust gemiddeld 113 dagen te koop, momenteel is dat nog 86 dagen.

'We zien meer en meer mensen die hun weg vinden naar de Belgische kust en er willen investeren in een eigen verblijf. Tegelijkertijd zijn er duidelijk minder mensen die hun panden te koop aanbieden, omdat ze in corona-tijden net des te meer genieten van hun tweede verblijf', zegt Filip Dewaele, de CEO van Dewaele Vastgoedgroep. 'Het is dat grote verschil tussen vraag en aanbod dat de prijzen de hoogte in jaagt.'

Wie vandaag een woning aan de kust wil kopen, moet daarvoor gemiddeld 262.493 euro op tafel leggen. Een jaar geleden, bij het begin van de eerste lockdown, was dat nog 228.815 euro. Het vastgoed aan de kust is sinds corona dus bijna 15 procent duurder geworden. De prijsstijging is vooral het gevolg van de massale rush op een woning aan zee. Het aantal mensen dat koos voor een eigen stek aan de kust steeg met 30 procent. Vastgoed blijft daardoor ook steeds minder lang op de markt. Een pand wordt gemiddeld 27 dagen sneller verkocht dan voor de coronacrisis. Een jaar geleden stond een woning aan de kust gemiddeld 113 dagen te koop, momenteel is dat nog 86 dagen. 'We zien meer en meer mensen die hun weg vinden naar de Belgische kust en er willen investeren in een eigen verblijf. Tegelijkertijd zijn er duidelijk minder mensen die hun panden te koop aanbieden, omdat ze in corona-tijden net des te meer genieten van hun tweede verblijf', zegt Filip Dewaele, de CEO van Dewaele Vastgoedgroep. 'Het is dat grote verschil tussen vraag en aanbod dat de prijzen de hoogte in jaagt.'