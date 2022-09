Knokke-Heist is een certitude op de eerste plaats van het lijstje van gemeenten met de duurste appartementen.

Knokke-Heist is een certitude op de eerste plaats van het lijstje van gemeenten met de duurste appartementen. Ook dit keer is er een ruime prijskloof met de rest van de kopgroep. In Knokke-Heist bedraagt de mediaanprijs voor appartementen nu 472.500 euro. Kapelle-op-den-Bos prijkt op de tweede plaats met een mediaanprijs van 394.500 euro. Die tweede stek voor de Vlaams-Brabantse gemeente is een verrassing. In 2017 bedroeg de mediaanprijs er nog 204.000 euro

Nog een verrassende nieuwkomer is Veurne op een gedeelde derde plaats. De mediaanprijs klom er de voorbije zes maanden liefst 47,6 procent hoger tot 360.000 euro. Een verklaring ligt wellicht in het op het kruissnelheid komen van de commercialisatie van het enkele grote nieuwbouwprojecten (onder meer Suikerpark van ION en het project Vue van Alides).

Charleroi is nog altijd de goedkoopste appartementenmarkt met een mediaanprijs van 105.000 euro. Opvallend en nieuw: in de top tien van de goedkoopste gemeenten komen we ook twee Vlaamse gemeenten tegen: Menen (135.000 euro) en Dilsen-Stokkem (150.000 euro).

