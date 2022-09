De prijsstijgingen op de vastgoedmarkt beginnen af te vlakken en in reële termen stabiliseren de vastgoedprijzen. De nieuwste cijfers tonen wel een verschil tussen de huizenmarkt en de appartementenmarkt.

Huizen zijn in de eerste zes maanden van het jaar 7 procent duurder geworden. De prijzen van appartementen dikten in dezelfde periode met 3 procent aan. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Die stijgingspercentages zijn een stukje lager dan bij de vorige meting, eind 2021, maar toen ging het om stijgingen op jaarbasis. In een jaar liggen de prijsevoluties in lijn met de inflatie, die aanschurkt tegen 10 procent. In reële termen - rekening houdend met die inflatie - stabiliseren de vastgoedprijzen dus.

Maar is de inflatie-opstoot een recent fenomeen, dan zijn de vastgoedprijzen al vele jaren aan een gestage klim bezig. In 2017 bedroeg de mediaanprijs voor huizen in ons land nog 220.000 euro. Vijf jaar later is dat 280.000 euro. Op de appartementenmarkt klom de mediaanprijs van 188.500 naar 230.867 euro.

Duur centrum

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft met een ruime marge de duurste huizenmarkt. Een prijsstijging van 4 procent brengt de mediaanprijs er op 480.000 euro. Vlaanderen volgt op de tweede plaats met een mediaanprijs van 310.000 euro, na een toename van 7 procent. In Wallonië werden huizen 5 procent en bedraagt de mediaanprijs nu 199.000 euro.

Op de appartementenmarkt is het prijsverschil tussen Brussel en Vlaanderen verwaarloosbaar. De Brusselse appartementsprijzen stabiliseerden op een niveau van 240.750 euro, terwijl in Vlaanderen de mediaanprijs 4 procent hoger ging tot 239.000 euro. Wallonië kende de sterkste toename van de appartementsprijzen: plus 5 procent tot een mediaanprijs van 185.000 euro.

Een blik op de kaart van België leert dat het duurdere vastgoed te vinden is in het centrum van het land. In de eerste plaats dus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant. In beide provincies ligt de mediaanprijs voor huizen op 365.000 euro. Daarna volgt de provincie Antwerpen met een mediaanprijs van 333.000 euro. Henegouwen blijft de goedkoopste provincie, ondanks een prijsstijging van 5 procent tot 167.500 euro.

Twee snelheden

In Vlaanderen en Brussel is er een duidelijk verschil tussen de prijsevolutie op de huizenmarkt en die op de appartementenmarkt. Huizen werden in Vlaanderen en Brussel respectievelijk 7 en 4 procent duurder, terwijl de prijsstijging op de Vlaamse appartementenmarkt beperkt bleef tot 4 procent en de Brusselse appartementsprijzen stabiliseerden. Ook over vijf jaar bekeken, blijft de prijsevolutie op de appartementenmarkt in beide gewesten sterk achter op die van de huizenmarkt. Huizen werden in het Brussels Gewest de voorbije vijf jaar 33 procent duurder, terwijl de appartementsprijzen slecht 24 procent hoger klommen. In Vlaanderen is de kloof beperkter: plus 29 procent op de huizenmarkt versus plus 24 procent op de appartementenmarkt. In Wallonië kenden beide segmenten in de eerste jaarhelft een gelijkaardige prijsevolutie (+5%), maar toont de prijsevolutie op vijf jaar wel een sterk verschillend verloop. Huizen werden in die periode 24 procent duurder, appartementen 16 procent.

De prijzen van bouwgronden stegen op nationaal niveau met 11 procent tot 190 euro per vierkante meter. Vooral Waalse gronden werden een flink stuk duurder: plus 15 procent tot 85 euro per vierkante meter. Hier speelt wellicht een (laat) corona-effect: net als aan de kust heeft ook de markt van de tweede verblijven de Ardennen een boost gekregen als gevolg van de pandemie.

De Trends Vastgoedgids ligt vanaf donderdag 8 september in de winkels.

