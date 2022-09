In de ranking van duurste oorden voor huizen claimt de Brusselse gemeente Elsene steeds nadrukkelijker de eerste plaats.

In de ranking van duurste oorden voor huizen claimt de Brusselse gemeente Elsene steeds nadrukkelijker de eerste plaats. De mediaanprijs voor huizen bedraagt er nu 711.000 euro en de prijskloof met de twee Woluwes, Sint-Lambrechts en Sint-Pieters, is inmiddels opgelopen tot 51.000 euro. Op plaats vier en vijf komen we nog twee Brusselse gemeenten tegen: Etterbeek (645.000 euro) en Ukkel (620.000 euro). Lasne in Waals-Brabant is de eerste niet-Brusselse gemeente in de ranking en dit met een mediaanprijs van 610.000 euro. Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem staan broederlijk naast elkaar als duurste Vlaamse gemeenten (600.000 euro).

De grensgemeente Hastière in de provincie Namen blijft de goedkoopste huizenmarkt van het land. De mediaanprijs daalde er nog met 7,6 procent tot 82.500 euro. De volledige top tien van de goedkoopste gemeenten wordt ingenomen door Waalse gemeenten. Menen is met een mediaanprijs van 181.250 euro de goedkoopste Vlaamse gemeente.

