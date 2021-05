Volgens de statistieken van de notarissen is Ukkel de duurste gemeente van het land.

De mediaanprijs in de Brusselse gemeente klom het voorbije jaar 21 procent hoger tot 632.500 euro. Dat de Ukkelse woningmarkt de wind in de zeilen heeft, toont ook de prijsevolutie op tien jaar: plus 73 procent.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opnieuw erg dominant in de ranking van de duurste gemeenten. We tellen zeven Brusselse gemeenten in de top tien. Lasne (587.500 euro) in Waals-Brabant is de eerste niet-Brusselse gemeente. Op plaats zes is Kraainem (572.500 euro) de eerste Vlaamse gemeente in de top tien.

Hastière, een grensgemeente in de provincie Namen, blijft de goedkoopste plek voor huizen in ons land. De prijzen schommelen er rond een mediaanprijs van 86.500 euro. Nog iets zuidelijker is ook Viroinval een gemeente met zacht geprijsd woningvastgoed (mediaanprijs: 90.000 euro).

In Vlaanderen is het West-Vlaamse Menen, ook al een grensgemeente, de goedkoopste huizenmarkt. De mediaanprijs daalde er met 1 procent tot 163.000 euro.

