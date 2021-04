Afgaand op de prijsevoluties heeft de Belgische vastgoedmarkt geen last van een coronadip. In alle segmenten en regio's noteerden de notarissen prijsstijgingen.

Klik op de interactieve kaart hieronder op een gemeente om de prijzen van huizen te zien. De vermelde bedragen zijn in euro en gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent: 50 procent van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. Ook alle prijsevoluties zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Die zijn vermeld in procenten. De cijfers zijn afkomstig van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst.

Na een prijsstijging van 4 procent in het voorbije jaar rondt de mediaanprijs van huizen een nieuwe kaap: die van 250.000 euro. Op de appartementenmarkt noteerde de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat een nog uitgesprokener stijging: plus 9 procent. Het brengt de mediaanprijs van Belgische appartementen op 217.000 euro.

De prijzen stegen het voorbije jaar het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brusselse woningen werden 7 procent duurder, wat resulteerde in een mediaanprijs van 440.000 euro. Op de Brusselse appartementenmarkt tilde een prijstoename van 9 procent de mediaanprijs naar 242.500 euro. In Vlaanderen bleven de prijsstijgingen beperkt tot 5 procent op de woningmarkt (mediaanprijs: 280.000 euro) en 7 procent op de appartementenmarkt (mediaanprijs: 220.000 euro). De Waalse stijgingspercentages liggen in dezelfde grootteorde: 5 procent op de woningmarkt (mediaanprijs: 181.000 euro) en 6 procent op de appartementenmarkt (mediaanprijs: 175.000 euro).

Een lange klim

De prijscurve van de Belgische huizenmarkt toont al jaren een stijgende lijn. In tien jaar klom de mediaanprijs voor Belgische huizen van 175.000 naar 250.000 euro. Rekening houdend met die realiteit, hebben we ook onze vastgoedkaart verfijnd: de bovenste prijscategorie begint niet langer op 300.000 euro maar op 350.000 euro. Intussen is het in en rond Brussel en in Vlaanderen speuren naar gemeenten waar de mediaanprijs voor huizen nog onder 200.000 euro ligt.

In de provincie Oost-Vlaanderen klommen de huizenprijzen de voorbije tien jaar het sterkst: plus 55 procent tot 275.000 euro. Henegouwen tekent voor de zwakste prijsevolutie in het voorbije decennium. De mediaanprijs klom er 30 procent hoger tot 150.000 euro. Het is ook de goedkoopste provincie van het land.

Bouwgrond: kleine prijsstijgingen, grote prijsverschillen

Het valt op dat de prijsevolutie van de bouwgrond achterop hinkt op die van de huizen en de appartementen. Vorig jaar dikte de mediaanprijs van bouwgronden aan met 2 procent tot 167 euro per vierkante meter. In tien jaar bedroeg de prijstoename slechts 11 procent.

Op de bouwgrondmarkt zijn de prijsverschillen tussen de provincies ook aanzienlijk groter zijn dan in de andere vastgoedsegmenten. In West-Vlaanderen, mede door de hoge prijzen aan de kust de duurste provincie voor bouwgrond, bedraagt de mediaanprijs 262 euro per vierkante meter. In de provincie Luxemburg is dat 49 euro.

De Trends Vastgoedgids verschijnt op donderdag 29 april

