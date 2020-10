Op de Hertogensite in Leuven komt een woontoren van vijftig meter hoog. Projectontwikkelaar Resiterra strikte het gerenommeerde Britse architectenbureau David Chipperfield Architects voor het ontwerp van de toren.

De woontorren Hertog I zal veertien verdiepingen tellen en 24 twee- en drieslaapkamerappartementen omvatten. Een penthouse zal de volledige bovenste verdieping innemen. Op grondniveau komt er een grote inkomhal, een fitnessruimte voor de bewoners en een fietsenparking met plaats voor 88 fietsen.

Met David Chipperfied Architects als ontwerper van het gebouw haalt projectontwikkelaar Resiterra een grote naam naar Leuven. Het Britse bureau tekenden onder meer voor het Neues Museum in Berlijn dat in 2011 de EU-prijs voor hedendaagse architectuur won. In ons land ontwierp het bureau twee van de zes woontorens (toren 3 en 4) aan het Kattendijkdok-Westkaai op het Eilandje in Antwerpen en een privéwoning in Deurle.

Het nieuwe woonproject komt pal in het midden van de Hertogensite te liggen, de oude ziekenhuissite tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat. De Hertogensite is een grote binnenstedelijke ontwikkeling met in totaal meer dan 540 nieuwe wooneenheden, een mix van grondgebonden woningen, appartementen en lofts. Het residentiële programma wordt aangevuld met onder meer winkels, een podiumkunstenzaal, een museum en een woonzorgcentrum.

