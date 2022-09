Terwijl het aandeel mede-eigendommen sterk toeneemt, dreigt er een structureel tekort aan syndici. Het beroep is onvoldoende gekend, blijkt uit een enquête.

België telde in 2021 meer dan 90.000 mede-eigendommen, dat is bijna een derde van al het residentieel vastgoed in ons land. De syndicus is wettelijk aansprakelijk voor het technisch, administratief en financieel beheer van de mede-eigendom.

Een verantwoordelijke, maar weinig populaire job. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) stelt immers vast dat de instroom naar het beroep sputtert. "Er komen meer en meer mede-eigendommen bij in ons land", zegt Frederiek Thiers, penningmeester bij het BIV. "Om die goed te beheren zou het aantal vastgoedmakelaars-syndici ook moeten toenemen." Maar dat gebeurt dus niet. Cijfers van het BIV tonen dat er meer syndici het beroep verlaten dan dat er nieuwe bijkomen. "Daardoor is het niet ondenkbaar is dat sommige mede-eigenaars op een dag geen vastgoedmakelaar-syndicus meer zullen vinden voor het beheer van hun mede-eigendom", vervolgt Thiers, zelf een vastgoedmakelaar-syndicus in hoofdberoep.

Volgens de cijfers van het BIV zijn er 497 vastgoedmakelaars-syndici die louter op de syndicus-deelkolom zijn ingeschreven. Zij mogen enkel syndicusactiviteiten stellen. Daarnaast zijn er nog 2808 bemiddelaars-syndici, die beide activiteiten mogen uitoefenen, maar dat niet noodzakelijk doen. Het BIV noemt dit zorgwekkende lage cijfers en heeft het over een knelpuntberoep.

Onbekend en onbemind

De beperkte populariteit van het beroep van vastgoedmakelaar-syndicus staat in schril contrast met de aanhoudende groei van het aantal vastgoedmakelaars-bemiddelaars. Slechts 4 procent van de actieve vastgoedmakelaars is aan de slag als vastgoedmakelaar-syndicus, een erg laag percentage dat ook tot uiting komt in de instroom van nieuwe stagiairs. In de voorbije drie jaar zijn er 154 nieuwe stagiairs bijgekomen die enkel kiezen voor het syndicusberoep. Dat is nog geen 6 procent t van het totale aantal nieuwe stagiairs.

Om de pijnpunten in kaart te brengen, organiseerde het BIV een bevraging bij vastgoedprofessional. Volgens driekwart van de bevraagden is de rol van de vastgoedmakelaar-syndicus onvoldoende gekend bij het grote publiek. 72 procent van de bevraagden geeft ook aan dagelijks te maken te krijgen met persoonlijke problemen van mede-eigenaars die niets met de taken van een vastgoedmakelaar-syndicus te maken hebben. Veel mede-eigenaars denken dat bemiddeling in conflicten of problemen in het privatieve gedeelte van de mede-eigendom ook tot de taken van de vastgoedmakelaar-syndicus horen. De taken van een syndicus zijn echter beperkt tot het beheer van de gemeenschappelijke delen. Een ruime meerderheid van de ondervraagde professionals klaagt ook over een hoge werkdruk en een verstoorde work-life balance als gevolg van de vele avondlijke algemene vergaderingen. Vastgoedmakelaars-syndici gaven in het onderzoek zelf aan dat de situatie verbeterd kan worden door het publiek te informeren over de rol en vaardigheden van de vastgoedmakelaar-syndicus.

Het BIV wil daar nu werk van maken. Het zal volgend jaar een bewustwordingscampagne op poten zetten met als doel het grote publiek te informeren over wat de taken van een vastgoedmakelaar-syndicus inhouden, en om het beroep te promoten ten aanzien van de leden van het BIV.

