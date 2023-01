Houd de vier grootste staten - Californië, Florida, New York en Texas - in de gaten om te weten wat Amerika wacht.

Wie aan politiek verslaafd is, is begrijpelijk gefocust op wat in Washington D.C. gebeurt. Maar om te begrijpen welke koers Amerika vaart, moet je op de staten letten, en dan vooral op de vier met de meeste inwoners: Californië, Florida, New York en Texas. Samen zijn ze goed voor meer dan een derde van de Amerikanen en produceren ze meer dan een derde van het nationale bruto binnenlands product (bbp).

Niet alleen hun omvang maakt ze belangrijk. De grote staten zijn pioniers in trendsettend beleid dat zich kan uitbreiden naar andere staten en naar Washington D.C. Omdat ze verdeeld zijn langs ideologische lijnen, hanteren de grote staten een tegengestelde kijk op de koers van het land. In dat opzicht belichamen ze het idee dat Amerika steeds meer gepolariseerd raakt.

Eenpartijbestuur

Het federale systeem is ontworpen om staten de kans te geven hun eigen experimenten te voeren. Ze dienen, om het met de woorden van de vroegere lid van het Hooggerechtshof Louis Brandeis te zeggen, als 'laboratoria van de democratie'. Californië en New York hebben vergelijkbare modellen met hoge belastingen en veel regulering en een gulle sociale zekerheid. Florida en Texas hebben lage belastingen en weinig regulering.

Californië en New York worden geleid door Democraten, Florida en Texas door Republikeinen. Alle vier zijn het trifecta-staten. Dat houdt in dat één partij beide kamers van het parlement en het ambt van gouverneur in handen heeft. Die trend van eenpartijbestuur is nu wijdverbreid. Er zijn nu 37 trifecta-staten, ongeveer dubbel zoveel als in 1992. Dat verklaart waarom de staten partijpolitieke experimenten doen die de wensen van de kiezer niet weerspiegelen. Texas heeft bijvoorbeeld een wet die abortus verbiedt zonder uitzondering voor verkrachting of incest, terwijl de meeste Texanen tegen zo'n strenge beperking zijn.

Net als het hele land varen ook de grote staten elk een eigen koers. De beleidspunten die ze uitdenken, staan diametraal tegenover elkaar. Zo hebben Californië en New York een vooruitstrevend groene-energiebeleid, waarmee Californië zelfs zo ver gaat dat het vanaf 2035 de verkoop van benzinewagens verbiedt. Texas verbiedt dan weer financiële bedrijven die de olie- en gaswinning niet genoeg steunen om zaken te doen in de staat. Florida verhindert investeringsbeslissingen gebaseerd op milieu-, sociale en bestuurlijke criteria (ESG).

Directe confrontatie

Drie dingen in de grote staten verdienen uw aandacht. Ten eerste: de bevolking. Er zijn grote migratiestromen op gang gekomen van staten met hoge belastingen, zoals Californië en New York, naar staten zonder inkomstenbelasting, zoals Florida en Texas. Wie de meeste mensen aantrekt, zal de toekomst vormgeven, want bevolkingsgroei is de motor van de economie en bepaalt ook de politieke macht in Washington D.C. Na de volkstelling van 2020 verloor zowel Californië als New York één zetel, terwijl Texas er twee en Florida er één won.

Ten tweede: de beleidsthema's waarmee de staten zich bezighouden. Vaak zijn die een voorbode van nationale debatten. Californië en in mindere mate New York zien zichzelf als lichtende voorbeelden van het Democratische programma. Ze hebben al een voortrekkersrol gespeeld met beleid over abortus, klimaatverandering en uitkeringen voor immigranten zonder papieren. De kans is groot dat ze in 2023 doorgaan met nog extremer beleid in verband met milieu, sociale zekerheid en arbeidswetgeving. Florida en Texas zien zichzelf als de pioniers voor extreem Republikeins beleid en zullen omstreden nieuwe wetten uitvaardigen over sociale thema's en verkiezingen.

Het derde om in de gaten te houden is een directe confrontatie tussen de grote staten. Een voorbeeld is het feit dat Florida en Texas onlangs gearriveerde immigranten per bus naar Democratische steden overbrachten. Er zullen talrijke strijdpunten zijn, van grensbewaking tot abortus. U mag in 2023 heel wat getouwtrek verwachten tussen de gouverneurs en de ministers van Justitie van de grote staten.

Dat zal vooral blijken uit de rivaliteit tussen Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Ze zullen allebei waarschijnlijk een gooi doen naar het presidentschap en proberen hun staten te gebruiken als "symbolische representatieve voorbeelden van wat ze het Amerikaanse volk zouden bieden", zegt Ken Miller van het Claremont McKenna College in Californië. Misschien moeten stemmers in 2024 kiezen tussen de Gold State en de Sunshine State als visie voor het hele land.

