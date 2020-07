In de Wetstraat kijkt iedereen al wekenlang naar sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Hij speelt een cruciale rol in de onderhandelingen voor een federale regering. De sprong wagen naar een coalitie zonder de zusterpartij PS is moeilijk. Rousseau heeft andere prioriteiten: zijn verschrompelde partij weer op de kaart krijgen.

Toen de partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) tien dagen geleden afzakten naar Nieuwpoort voor een gesprek met sp.a-voorzitter Conner Rousseau, zou eerst worden afgesproken in het vakantiecentrum De Barkentijn. De pers was er ook en dus werd uiteindelijk een discretere locatie gezocht.

...

Toen de partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) tien dagen geleden afzakten naar Nieuwpoort voor een gesprek met sp.a-voorzitter Conner Rousseau, zou eerst worden afgesproken in het vakantiecentrum De Barkentijn. De pers was er ook en dus werd uiteindelijk een discretere locatie gezocht. Regeringsonderhandelingen voeren in De Barkentijn zou symbolisch zijn. Het vakantiehuis in Nieuwpoort, waar Rousseaus vader jarenlang directeur was, moest socialistische jongeren uit kansarme gezinnen even een vakantiegevoel geven. Rousseau ging er op kamp en was er monitor. Het nieuwe socialisme van Rousseau slaat nog altijd een brug naar de Vlaamse sociaaldemocratie van weleer. Rousseau, die in november vorig jaar tot voorzitter van de sp.a werd verkozen, domineert nu het politieke debat. Zijn partij stijgt in de peilingen van nog geen 10 naar 12,5 procent en is daarmee nog altijd een kleine partij. Maar Rousseau heeft wel de sleutel van de federale regeringsformatie in handen. Is hij bereid zonder de Franstalige zusterpartij PS in een federale regering te stappen? Bij de PS zijn ze er gerust op. "De poging om een coalitie zonder ons te vormen wordt toch moeilijk", zegt een Franstalige socialist. "Niet alleen omdat de Franstalige minderheid daarin nog kleiner is dan onder de regering-Michel, ook omdat de mogelijke coalitiepartijen ruziemaken over de abortuswet. Maar vaak wordt vergeten dat de economische standpunten van Rousseau te links zijn voor de andere partijen. Hij is geen nieuwe Stevaert." Steve Stevaert koos als voorzitter van de Vlaamse socialisten vooral voor de derde weg van Tony Blair, waarbij een flexibele arbeidsmarkt en concurrentiekracht geen vieze woorden waren. Rousseau grijpt veeleer terug naar de klassieke socialistische recepten. Hij stelt drie voorwaarden voor een regeringsdeelname: hogere pensioenen en lonen, een reële groeinorm van 3 procent in de gezondheidszorg en een belasting op de grootste vermogens. Er mag geen hogere belasting op consumptie komen. Vraag is in welke mate N-VA, Open Vld en MR daarin willen meestappen. De oneliners en de laagdrempelige communicatie van 'Mateke' - zoals Rousseau zich op Instagram laat noemen - doen nog het meest denken aan de Stevaert-jaren. De prioriteit voor Rousseau is zijn partij opnieuw meer schwung geven. Dat begint bij zichzelf. Hij profileert zich als een sportieve en vrijwel ascetische kerel: koude douches, periodiek vasten en high intensity interval training of HIIT. "Elke ochtend 15 minuten in overleg met mijn personal coach", zei hij daarover in de Morgen. Het team dat zich bij de sp.a bezighoudt met sociale media, is uitgebreid van drie naar tien. "Dagelijks ben ik gemiddeld twee uur bezig met sociale media en communicatie", zegt Rousseau. De communicatie verloopt vooral via TikTok en Instagram, minder via Twitter. De focus op communicatie is een mes dat aan twee kanten snijdt. De foto's en de filmpjes op de sociale media zijn niet bevorderlijk voor discrete regeringsonderhandelingen. Als Rousseau het bericht de wereld instuurt dat "ik het niet meer uitgelegd krijg dat er geen regering komt", achtervolgt hem dat wanneer hij cruciale vergaderingen met de partijvoorzitters uitstelt. De vraag is of de communicatie niet ten koste van de inhoud gaat. "Zeker niet", zegt een kenner van de partij. "De studiedienst is in omvang verdubbeld. Er zijn weer mensen die zich volledig storten op het armoedebeleid en de pensioenproblemen." Rousseau steunt op een groep vertrouwelingen die de neus in dezelfde richting hebben staan: Inti Ghysels, het hoofd van de studiedienst, politiek directeur en ex-journalist Gorik van Holen, en communicatiechef Lot Wildemeersch. Ondertussen legt de partij tijdens vergaderingen van de Europese sociaaldemocraten ook contacten met de Spaanse premier Pedro Sanchez en de Deense eerste minister Mette Frederiksen.