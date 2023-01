Niet alleen het economische groeicijfer, maar ook het Belgische inflatiecijfer moeten we met de nodige omzichtigheid benaderen, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis.

Volgens het statistiekbureau Stabel is de stijging van de levensduurte in januari gezakt tot 8,05 procent, tegenover 10,35 procent in december. Opnieuw dankzij de dalende energieprijzen. Maar de kerninflatie, zonder voeding en energie, stijgt van 7,34 naar 8,05 procent.

"Dat kerninflatiecijfer is minder volatiel", legt Koen De Leus uit. "Als dat stijgt of zeer hoog blijft, zullen de prijzen van verschillende goederen en diensten hoog blijven. Met 'tweederonde-effecten' als gevolg: om de hoge kerninflatie te compenseren, stijgen de lonen, waarna de bedrijven de hogere loonkosten weer doorberekenen in hogere prijzen. Om die loon-prijsspiraal te voorkomen, bestaat het risico dat de ECB de rente nog meer de hoogte in duwt."

Vooral de voedingsprijzen raken niet onder controle. Volgens Statbel is voedsel nu 15,6 procent duurder dan één jaar geleden. "Dat is gigantisch", zegt Koen De Leus.

"Maar als je kijkt naar de prijs van graan, dan merk je dat die al serieus gedaald is. Als de grondstoffenprijzen dalen, mag je verwachten dat ook de voedingsprijzen de komende maanden afkoelen. Gecombineerd met de dalende energieprijzen, kan dan het algemene inflatiepeil snel omlaag gaan."

