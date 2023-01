De Belgische economie is in het vierde kwartaal met 0,1 procent gegroeid, terwijl economen een krimp hadden verwacht. Een recessie lijkt daarmee van de baan. Toch hoedt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België, zich voor overdreven optimisme: "Dankzij de ongelofelijke daling van de gasprijzen zijn we misschien aan het ergste ontsnapt. Maar zeggen dat het goed gaat, is overdreven."

Zeven weken geleden had de Nationale Bank voorspeld dat de Belgische economie in het vierde kwartaal van 2022 zou krimpen met 0,1 procent. Maar het minnetje werd uiteindelijk een plusje: onze economische activiteit nam met 0,1 procent toe. "Een redelijk goed cijfer, gezien de omstandigheden", zegt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. De bedrijvigheid in de industrie kreeg een ferme tik en ging er 1 procent op achteruit. Maar dat verlies werd goedgemaakt door extra activiteit in de dienstensector (+0,3%) en de bouw (+0,8%)"Het weer is in het vierde kwartaal redelijk zacht geweest", zegt Vanden Houte. "Dat heeft bijgedragen tot veel activiteit in de bouw. Bovendien heeft de loonindexering in ons land de consumptie wellicht ondersteund, waardoor ook de dienstensector nog redelijk heeft gepresteerd tussen oktober en december."Nu de Belgische economie onverwacht is gegroeid, lijkt het ergste van de baan. "Ook voor het tweede kwartaal verwachten wij geen krimp ten opzichte van het eerste kwartaal", zegt Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. "De vrees voor een recessie ebt langzaam weg, zeker als je kijkt naar de evolutie van de aardgasprijzen."Dankzij een goed jaareinde en een goed jaarbegin rekent ook ING op een positieve groei in 2023. "We gingen uit van een nulgroei in 2023", zegt Vanden Houte. "We hebben dat nu herzien naar een groei van 0,6 procent voor dit jaar." Ook volgens hem zijn we aan het ergste ontsnapt dankzij de sterke daling van de aardgasprijzen. Al betekent dit niet dat de hemel plots azuurblauw kleurt. "Het feit dat de ECB de rente sterk aan het optrekken is, zal een effect hebben op rentegevoelige sectoren, zoals de bouw. Die groeide dan wel in het vierde kwartaal, maar de sector teert op contracten uit 2021, waarvoor vertraging was opgelopen. De orderboekjes raken sinds afgelopen zomer steeds moeizamer gevuld. Dat lijkt aan te geven dat de boom in de bouw uit het vierde kwartaal niet zal blijven duren."Ook de vooruitzichten in de industrie, die al een forse dreun kreeg in het vierde kwartaal, zijn niet erg rooskleurig. "De bestellingen lopen voor de derde maand op rij terug", zegt Vanden Houte. "De voorraden stapelen zich daarentegen op. Dat zal een impact hebben op de productie de komende maanden."Voor een echte doorstart van de economie is het nog te vroeg. De komende maanden blijven we eerder aanmodderen. "Het eerste kwartaal zal misschien ook een bescheiden groei optekenen", zegt Vanden Houte. "Rond 0,1 procent. Het risico om in een recessie te belanden, lijkt klein geworden. Maar dat neemt niet weg dat het groeitempo dit jaar niet heel sterk zal zijn. Zo kan de gasprijs in de loop van het jaar opnieuw stijgen als China harder begint te groeien en de vraag naar gas dus toeneemt."Koen de Leus (BNP Paribas Fortis): 'Stijging voedselprijzen is gigantisch'