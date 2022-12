De prijzen in de supermarkten zijn fors hoger in vergelijking met een jaar geleden. Als reactie daarop koopt de consument minder merkproducten en meer eersteprijs- en witte producten. Er komt nog een prijsstijging aan, maar supermarkten blijven tegelijk inzetten op scherpe promoties. 'Retailers pakken uit met kortingen van gemiddeld bijna 30 procent. Dat is een lichte stijging van een al historisch hoog percentage', zegt retailspecialist Dirk Vanderveken.

De consumentenorganisatie Test-Aankoop maakt vandaag bekend dat de prijzen in de supermarkten gemiddeld met 18 procent zijn gestegen in vergelijking met een jaar geleden, op basis van een analyse van 3.000 producten. Dinsdag rapporteerde het federale statistiekbureau Statbel een gemiddelde prijsstijging van 14,4 procent voor voeding (inclusief alcohol) in vergelijking met een jaar geleden.

Dat is geen verrassing, want in november 2021 was Vladimir Poetin Oekraïne nog niet binnengevallen. De energieprijzen waren nog niet fors gestegen en de inflatiesneeuwbal was nog niet gaan rollen. Er was toen ook al een hogere inflatie, maar de supermarkten hadden die nog niet echt doorgerekend. Dat gebeurde pas vanaf december 2021 en vooral vanaf januari 2022. Ook dit jaar zullen we in december en januari in de supermarkten nog prijsverhogingen zien.

"Traditioneel zijn er in het najaar onderhandelingen tussen de leveranciers en de supermarkten over de inkoopprijzen voor het volgende jaar', zegt de retailspecialist Dirk Vanderveken (CEO Shopperware). 'De leveranciers zitten met fors gestegen kosten en die zitten nog niet helemaal in de huidige prijzen. Er komt dus nog een inhaalbeweging, maar de gestegen kosten zullen niet volledig doorgerekend worden in de prijzen aan de kassa. De supermarkten voeren harde onderhandelingen. De fabrikant, de supermarkt en de consument zullen elk een stukje van de kosten dragen."

Hogere kortingen

Vanderveken ziet nog altijd een zeer grote concurrentie tussen de supermarkten. Hij houdt al jaren de promodruk bij de Belgische supermarkten bij.

"Sinds september hebben de supermarkten de promoties duidelijk weer aangezwengeld. Er zijn iets minder promotieacties, daar kan je spreken van stabilisering. Maar retailers pakken nog altijd uit met kortingen van gemiddeld bijna 30 procent. Dat is een lichte stijging van een al historisch hoog percentage. Supermarkten hebben geen andere keuze dan bijzonder hard met promoties uit te pakken. Door de crisis gaan mensen minder vaak naar de supermarkt en ze geven er ook minder uit. Om voldoende mensen naar de winkel te lokken en de omzet hoog te houden, zijn promoties een beproefd middel. Vergeet ook niet dat er nog altijd supermarkten bij komen en spelers zoals Albert Heijn en Jumbo in België een veel agressievere prijspolitiek voeren dan in Nederland. Ze doen dat om Colruyt (dat een laagsteprijsgarantie heeft, nvdr) onder druk te zetten."

Op dit moment zou de globale omzet van de voedingsretail licht negatief zijn. Volgens Vanderveken speelt de groeiende populariteit van de goedkopere huismerken een belangrijke rol. "Consumenten kopen minder merkproducten en in de plaats kopen ze de huismerkvarianten. Opvallend daarbij is dat veel consumenten direct de switch maken van een merkproduct naar de goedkoopste eersteprijsproducten. Ze slaan de lijn van de klassieke huismerken over. Wellicht is dat deels uit noodzaak."

Lees ook

De consumentenorganisatie Test-Aankoop maakt vandaag bekend dat de prijzen in de supermarkten gemiddeld met 18 procent zijn gestegen in vergelijking met een jaar geleden, op basis van een analyse van 3.000 producten. Dinsdag rapporteerde het federale statistiekbureau Statbel een gemiddelde prijsstijging van 14,4 procent voor voeding (inclusief alcohol) in vergelijking met een jaar geleden.Dat is geen verrassing, want in november 2021 was Vladimir Poetin Oekraïne nog niet binnengevallen. De energieprijzen waren nog niet fors gestegen en de inflatiesneeuwbal was nog niet gaan rollen. Er was toen ook al een hogere inflatie, maar de supermarkten hadden die nog niet echt doorgerekend. Dat gebeurde pas vanaf december 2021 en vooral vanaf januari 2022. Ook dit jaar zullen we in december en januari in de supermarkten nog prijsverhogingen zien. "Traditioneel zijn er in het najaar onderhandelingen tussen de leveranciers en de supermarkten over de inkoopprijzen voor het volgende jaar', zegt de retailspecialist Dirk Vanderveken (CEO Shopperware). 'De leveranciers zitten met fors gestegen kosten en die zitten nog niet helemaal in de huidige prijzen. Er komt dus nog een inhaalbeweging, maar de gestegen kosten zullen niet volledig doorgerekend worden in de prijzen aan de kassa. De supermarkten voeren harde onderhandelingen. De fabrikant, de supermarkt en de consument zullen elk een stukje van de kosten dragen."Vanderveken ziet nog altijd een zeer grote concurrentie tussen de supermarkten. Hij houdt al jaren de promodruk bij de Belgische supermarkten bij. "Sinds september hebben de supermarkten de promoties duidelijk weer aangezwengeld. Er zijn iets minder promotieacties, daar kan je spreken van stabilisering. Maar retailers pakken nog altijd uit met kortingen van gemiddeld bijna 30 procent. Dat is een lichte stijging van een al historisch hoog percentage. Supermarkten hebben geen andere keuze dan bijzonder hard met promoties uit te pakken. Door de crisis gaan mensen minder vaak naar de supermarkt en ze geven er ook minder uit. Om voldoende mensen naar de winkel te lokken en de omzet hoog te houden, zijn promoties een beproefd middel. Vergeet ook niet dat er nog altijd supermarkten bij komen en spelers zoals Albert Heijn en Jumbo in België een veel agressievere prijspolitiek voeren dan in Nederland. Ze doen dat om Colruyt (dat een laagsteprijsgarantie heeft, nvdr) onder druk te zetten."Op dit moment zou de globale omzet van de voedingsretail licht negatief zijn. Volgens Vanderveken speelt de groeiende populariteit van de goedkopere huismerken een belangrijke rol. "Consumenten kopen minder merkproducten en in de plaats kopen ze de huismerkvarianten. Opvallend daarbij is dat veel consumenten direct de switch maken van een merkproduct naar de goedkoopste eersteprijsproducten. Ze slaan de lijn van de klassieke huismerken over. Wellicht is dat deels uit noodzaak."