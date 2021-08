Hogere defensieuitgaven moeten de EU minder afhankelijk maken van de VS, zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

De chaotische aftocht uit Afghanistan bewijst nog maar eens dat de EU-lidstaten een sterkere autonome defensiemacht nodig hebben. De Verenigde Staten, die de Europese landen onder een NAVO-koepel hebben meegesleept naar Afghanistan, overleggen hun internationale strategische keuzes almaar minder met hun bondgenoten. De Europeanen zullen zich bij buitenlandse conflicten almaar minder achter de rug van hun grote Amerikaanse broer kunnen verschuilen.

Welke rol kan de Europese Unie straks spelen op het internationale schaakbord? Wat moet gebeuren om niet weggeduwd te worden door de VS, China of Rusland?

Investeer in defensie.

Ten eerste is Europa economisch nog altijd een grootmacht. Met geld kan men druk zetten. Cynisch, maar zo gaat het er in de internationale politiek aan toe. Neem Afghanistan. In 2019 voerde het land voor 1 miljard dollar uit, terwijl het voor 9 miljard dollar invoerde. De VS en Europa pasten het verschil bij.

Ten tweede moeten hogere defensie-uitgaven de EU minder afhankelijk maken van de VS. Dat kan, ondanks de moeilijke budgettaire situatie van veel landen. Sommige zijn al op de goede weg. Tussen 2019 en 2020 stegen de uitgaven van de Europese NAVO-landen met 3,9 procent. Elf lidstaten besteden 2 procent van het bbp aan defensie. In 2014 waren dat er drie. Een extra inspanning is mogelijk. Zweden, niet eens een NAVO-land, is een voorbeeld.

De regering van socialisten en groenen verhoogde er het defensiebudget in 2019 met 40 procent. Dat financiert Zweden met een aparte bankentaks. De reden: de toenemende Russische dreiging. Een idee voor andere landen die beseffen dat de Amerikaanse veiligheidsgaranties minder zeker zijn.

