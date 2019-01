Het wordt een beslissend jaar voor de Franse president Macron

Het wordt een beslissend jaar voor president Emmanuel Macron, nu de kiezers proberen uit te maken of ze een zelfzuchtige 'monarchistische' leider hebben gekozen of een vastberaden hervormer die hun land weer in beweging kan krijgen. Tegen het einde van het jaar is Macron halverwege zijn ambtstermijn. De Fransen zullen resultaten willen zien van zijn hervormingen, zoals groei en banen.

...