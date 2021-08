Hoeft het nog gezegd dat niet alleen de Verenigde Staten maar ook Europa een slechte beurt maakt in de aanpak van de crisis in Afghanistan? En dan drukken we het nog erg netjes uit, want voor de zoveelste keer hangt de Europese Unie gewoon als los zand aan elkaar, zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag stelde dat de dramatisch verlopende evacuatie van Europeanen uit Afghanistan beter onder de vlag van de Europese Unie zou gebeuren. Repatriëring is namelijk een nationale bevoegdheid. In een ontluisterend gesprekje op Radio 1 trad Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) Kaag bij. Ontluisterend, omdat Vautmans, coördinator van de commissie buitenlandse zaken voor de liberale fractie Renew Europe, de zwakheden van de EU in enkele minuten dik in de verf zette.

Europa mist ballen en tanden tegen Afghanistan.

Ze zei dat Europa noch de bevoegdheid noch de capaciteit had om een grotere rol te spelen in de evacuatievluchten uit Afghanistan. "We hebben geen Europees leger en geen Europese repatriëringseenheid", klonk het. Vautmans had altijd gehoopt dat de EU-zwaargewichten Angela Merkel en Emmanuel Macron hierin meer stappen zouden hebben gezet. Ze wees er ook op dat lidstaten vaak die macht niet willen afgeven. "Zeker in defensie voel je heel sterk dat men blijft vasthouden aan die nationale vlag op uniformen."

Eens te meer blijkt dat Europa in crisissen geen vuist kan maken, omdat iedereen soloslim blijft spelen. Ook al omdat Europa zich het verleden maar al te gretig verschuilde achter het patsergedrag van de VS. Vautmans ziet ook maar één valabele optie om deze crisis aan te pakken: de bluts met de buil nemen, en kiezen voor realpolitik door toch met de taliban te gaan praten. "Dat je echt je ballen laat zien", zei Vautmans stoer. Ze heeft een punt. Alleen hebben onze Europese leiders tot nu toe alleen maar bewezen dat ze die ballen niet hebben, noch tanden. Dus kunnen ze alleen maar blaffen.

