De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rente ongewijzigd, ondanks de piekende inflatie. Ook aan de overige maatregelen uit de monetaire gereedschapskist sleutelen de centrale bankiers van de eurozone en de ECB-toplui tot nader order niet.

De belangrijkste rente in de eurozone staat al sinds maart 2016 op nul. Banken die overtollig geld willen parkeren bij de ECB, moeten daarvoor zelfs een strafrente van 0,5 procent betalen. De ongewijzigde rente-tarieven zijn niet meteen een verrassing. Europees centraal bankier Christine Lagarde liet eerder al verstaan dat ze geen renteverhoging ziet in 2022.

Niettemin wordt de 'druk' wel opgevoerd. Zo is de inflatie in de eurozone nog aangewakkerd in januari tot 5,1 procent op jaarbasis. Het gaat het om het derde record op rij, aangedreven door de piekende energieprijzen. Die 5,1 procent is heel ver verwijderd van de inflatiedoelstelling van 2 procent op de middellange termijn die Frankfurt nastreeft.

'Inflatie blijft allicht langer dan verwacht hoog'

De ECB verklaarde al meermaals dat ze de inflatie in de loop van dit jaar alsnog ziet afkoelen. Die boodschap weerklonk opnieuw bij de toelichting van het rentebesluit. Na een scherpe stijging de voorbije maanden onder invloed van de energieprijzen was er verrassend een nieuwe stijging in januari, aldus Lagarde. De inflatie blijft waarschijnlijk langer dan eerder verwacht hoog, maar zou in de loop van 2022 dalen.

President @Lagarde has just presented our latest monetary policy decisions.



Take a look at those decisions in a short and easy to understand format https://t.co/26VdM4jZh3 pic.twitter.com/7lqMozoHDL — European Central Bank (@ecb) February 3, 2022

Sommige andere centrale banken grijpen momenteel wel in. De Bank of England heeft de rente donderdag opnieuw verhoogd, voor de tweede maal op drie maanden tijd. In de VS hintte de Federal Reserve vorige maand op een renteverhoging in maart.

De ECB verandert voorts niets aan de opkoopprogramma's waarmee ze miljarden in de economie pompt. In december was reeds aangekondigd dat het coronastimulusprogramma, met een totale enveloppe van 1.850 miljard euro, na eind maart stopgezet wordt. Om dit deels te compenseren, wordt het 'reguliere' programma voor de opkoop van financiële activa tijdelijk uitgebreid wanneer de coronastimulus afloopt.

De belangrijkste rente in de eurozone staat al sinds maart 2016 op nul. Banken die overtollig geld willen parkeren bij de ECB, moeten daarvoor zelfs een strafrente van 0,5 procent betalen. De ongewijzigde rente-tarieven zijn niet meteen een verrassing. Europees centraal bankier Christine Lagarde liet eerder al verstaan dat ze geen renteverhoging ziet in 2022. Niettemin wordt de 'druk' wel opgevoerd. Zo is de inflatie in de eurozone nog aangewakkerd in januari tot 5,1 procent op jaarbasis. Het gaat het om het derde record op rij, aangedreven door de piekende energieprijzen. Die 5,1 procent is heel ver verwijderd van de inflatiedoelstelling van 2 procent op de middellange termijn die Frankfurt nastreeft. De ECB verklaarde al meermaals dat ze de inflatie in de loop van dit jaar alsnog ziet afkoelen. Die boodschap weerklonk opnieuw bij de toelichting van het rentebesluit. Na een scherpe stijging de voorbije maanden onder invloed van de energieprijzen was er verrassend een nieuwe stijging in januari, aldus Lagarde. De inflatie blijft waarschijnlijk langer dan eerder verwacht hoog, maar zou in de loop van 2022 dalen.Sommige andere centrale banken grijpen momenteel wel in. De Bank of England heeft de rente donderdag opnieuw verhoogd, voor de tweede maal op drie maanden tijd. In de VS hintte de Federal Reserve vorige maand op een renteverhoging in maart.De ECB verandert voorts niets aan de opkoopprogramma's waarmee ze miljarden in de economie pompt. In december was reeds aangekondigd dat het coronastimulusprogramma, met een totale enveloppe van 1.850 miljard euro, na eind maart stopgezet wordt. Om dit deels te compenseren, wordt het 'reguliere' programma voor de opkoop van financiële activa tijdelijk uitgebreid wanneer de coronastimulus afloopt.