Een wisselmeerderheid van radicaal-links en radicaal-rechts in de federale Kamer doet de uitgaven in de gezondheidszorg dit jaar met miljoenen euro's toenemen. Zo dreigt de begroting verder te ontsporen. De ad-hocalliantie van radicale partijen en de traditionele partijen die geen vuist meer willen maken: het beleid in Wetstraat krijgt Italiaanse trekjes.

Geen herfstvakantie voor de federale Kamerleden. Normaal gezien zouden ze gisteren, donderdag, moeten stemmen over de begroting. Of beter gezegd: over de voorlopige twaalfden voor november en december. Dat houdt in dat elke maand niet meer mag worden uitgegeven dan vorig jaar. Aangezien er enkel een regering in lopende zaken is, is de ruimte om een budgettair beleid te voeren zeer beperkt. Die voorlopige twaalfden worden om de paar maanden in het parlement goedgekeurd voor de komende periode.

...