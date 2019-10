Deze week kreeg Jean-Claude Juncker zijn eindrapport van het Europees Parlement. Dat laatste stuurde ook een boze brief naar de lidstaten omdat ze al drie jaar lang een dossier rond belastingtransparantie voor multinationals blokkeren. De Europese ministers van Sociale Zaken en Arbeid keurden de principes van de welzijnseconomie goed.

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker verscheen deze week voor het Europees Parlement in Straatsburg voor de eindevaluatie van zijn Commissie. Al ziet het ernaar uit dat hij een maandje langer in het zadel blijft. De nieuwe Commissie van Ursula von der Leyen zal waarschijnlijk pas op 1 december van start gaan. Ze heeft vertraging opgelopen doordat het Parlement de Roemeense, Hongaarse en Franse kandidaat-Commissarissen afkeurde. Daarmee lijkt de Belgische ziekte van aftredende, voorlopige of interim-regeringen te zijn overgeslagen naar Europa.

...