'Zou ik niet alles verkopen? Ik heb nu een mooie winst. Stel dat de beurs zakt, dan ben ik alles kwijt." Af en toe vraagt iemand uit mijn naaste omgeving mij wat beleggingsadvies. Niet dat ik de grootste kenner ben. Daarvoor hebben we Danny Reweghs, Ilse De Witte en de andere journalisten van Inside Beleggen en Moneytalk. Maar toch...De persoon in kwestie heeft zijn eerste stapjes op de beurs gedaan in de nasleep van de crash van maart 2020. Dat instapmoment heeft hij alvast heel goed gekozen. Corona heeft veel mensen naar de beurs gebracht. De koersduik van 2020 creëerde kansen. Velen hadden de tijd om zich te informeren. Vaak behielden ze ook hun loon, maar wisten ze niet waaraan ze het zouden uitgeven. Er zijn dus veel nieuwe - vaak jonge - beleggers bij gekomen. Dat is geweldig. Maar zijn al die nieuwe beleggers ook goed geïnformeerde beleggers? Dat zullen we snel genoeg weten, nu het beursparcours hobbeliger wordt. Vorig jaar moest je wel heel hard je best doen om achteruit te boeren. Wie risico's nam, werd beloond. De man met wie dit stukje begon, staat nogal huiverig tegenover risico's. Mocht het iets opbrengen, dan hield hij zijn geld het liefst op een spaarboekje. Maar u kent ongetwijfeld ook het tegenovergestelde type. Mensen die de beurs zien als een goktent. Alle spaarcentjes in crypto! Massaal inzetten op Tesla, want dat kan toch alleen maar stijgen! Een beurstip horen waaien en kopen! Nu het wat moeilijker wordt, kunnen die wankele beleggingsstrategieën het wel eens begeven. Er is maar één oplossing: de financiële geletterdheid aanmoedigen. Heel veel mensen weten nog altijd te weinig over geld, sparen en beleggen. Dat begint met het correct lezen van een factuur of het leren inschatten van risico's, bijvoorbeeld om een variabel energiecontract met een wat duurder vast contract te vergelijken. Maar het gaat uiteraard ook over sparen en beleggen. Ontstellend veel mensen doen nog altijd niets, dragen hun resterende geld vooral naar de bank of steken het in producten die ze nauwelijks begrijpen. De nieuwe generatie beleggers moet vaak de weg nog vinden naar betrouwbare informatiebronnen met een stevig trackrecord. Het is niet omdat ze op het internet zeggen dat iets gaat stijgen, dat je er ook je geld moet insteken. Financiële geletterdheid aanmoedigen is de meest sociale maatregel die we in dit land kunnen nemen. Naast een eigen woning is een beleggingsportefeuille voor jonge mensen de beste garantie op een financieel beloftevolle toekomst. Van jongs af opgebouwd, met elke euro die een behoorlijke tijd gemist kan worden en met elke meerwaarde verstandig geherinvesteerd. Het is bijna een must, in een land waar de geloofwaardigheid van de overheidsfinanciën en de wettelijke pensioenen niet van de grootste is. Zorgen voor financiële geletterdheid begint met ootmoedig toegeven dat beleggen geen schande, maar een zegen is. Een activiteit die niet fiscaal bestraft, maar aangemoedigd moet worden. De meeste politieke partijen hebben daar een bocht te maken, maar de linkse - én hun middenveld - natuurlijk het meest. Het alternatief? Jonge mensen, die nu een stukje spaargeld opzijzetten, eerlijk vertellen dat ze daar door de geldontwaarding straks eerder een speelgoedautootje dan een echte van kunnen kopen. In afwachting geeft Trends het goede voorbeeld, met de extra editie van Moneytalk die u deze week in het midden van het magazine vindt. Gemaakt voor nieuwsgierige beginnelingen, maar ook voor de grote groep die wel al naar de beurs is getrokken en houvast zoekt om zijn of haar portefeuille stevige fundamenten te geven. En willen we dat niet allemaal?