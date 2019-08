Ondanks de gespannen toestand is het zakelijke leven in Hongkong niet stilgevallen, zeggen Belgen ter plaatse. Maar de onzekerheid weegt.

'Een publiek interview zou mij, mijn familie en mijn bedrijf in de problemen kunnen brengen. Ik hoop dat je dat begrijpt,' zo laat een Belgische ondernemer in Hongkong weten. 'Je mag hier dan het volste recht hebben om vredevol te betogen en je mening te zeggen, in China kunnen ze daar niet om lachen. Steeds meer Hongkongse bedrijven die zakendoen in China worden bij de minste link met de protesten onder vuur genomen. Aan de Chinese grens worden hun medewerkers verplicht om hun smartphone te ontgrendelen. Het toestel wordt dan doorzocht op foto's of andere aanwijzingen die duiden op sympathie voor de betogers. De toestand is best wel ernstig. Ik geloof het zelf bijna niet dat ik dit moet zeggen vanuit Hongkong.'

...