De manier waarop de Communistische Partij reageert op de betogingen in Hongkong zal de toekomst van het financiële hart van Azië bepalen. Eén ding lijkt zeker: Hongkong zal nooit nog hetzelfde zijn.

De voorbije weken is Hongkong opgeschrikt door luid straatprotest tegen de regering, en het einde is niet meteen in zicht. Oorspronkelijk richtte het protest zich tegen een wetsvoorstel dat het mogelijk zou maken verdachten uit Hongkong uit te leveren aan China. Vandaag gaat het om een volksopstand die zich tegen de plaatselijke regering in het algemeen richt, en volgens bepaalde betogers ook tegen de Chinese heerschappij zelf.

...