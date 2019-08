Carrie Lam, de politieke leidster van Hongkong, is een vat vol tegenstrijdigheden. Politiek heeft haar dat geen windeieren gelegd. Maar bij de bevolking van Hongkong heeft haar dat enkele weinig flatterende bijnamen opgeleverd.

Behalve op de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is in Azië alle aandacht gericht op de aanhoudende straatprotesten in Hongkong. De massabetogingen die sinds februari aanslepen, zijn een reactie op de controversiële uitleveringswet waarmee Hongkong criminele verdachten zou mogen uitleveren aan China om daar berecht te worden.

...