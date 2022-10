De nieuwe Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, heeft zaterdag gezegd dat er meer belastingen omhooggaan en dat de uitgaven van de Britse regering ook niet zoveel stijgen als sommige mensen willen.

Daarmee probeert Hunt de financiële markten gerust te stellen over het begrotingsbeleid van de Britse regering.

Het lijkt erop dat Hunt premier Liz Truss tegenspreekt. Zij zei vrijdag bij Hunts aanstelling nog dat er geen grote wijzigingen in het beleid meer te verwachten zijn.

'Wat mensen willen, de markt wil, het land nu nodig heeft, is stabiliteit', zei Hunt zaterdag aan BBC Radio. Hij voegde daaraan toe dat de minister van Financiën de markt niet controleert.

Onrust

Hunt werd vrijdag aangesteld als vervanger van Kwasi Kwarteng. Die werd door Truss geslachtofferd doordat hun gezamenlijk opgestelde begrotingsplan grote onrust veroorzaakte. Truss' en Kwartengs plan was volgens de twee bedoeld om het land productiever te maken en de economie te laten groeien.

Hunt zegt achter dat doel te staan, maar niet achter hun methode. Geld lenen om belastingverlagingen te bekostigen werkt niet, liet hij weten.

Behalve het niet laten doorgaan van een al ingeplande verhoging van de winstbelasting voor bedrijven wilden Truss en Kwarteng ook de inkomstenbelasting voor de rijkste Britten verlagen en tientallen miljarden extra uitgeven aan energiesteun. Dat wilden ze bekostigen door extra te lenen.

Op de financiële markten schoten de rentes op Britse staatsleningen daarna omhoog en het pond omlaag ten opzichte van de dollar. Beleggers en investeerders hadden er minder vertrouwen in dat de Britse schuldenlast houdbaar zou zijn en wilden daarom meer rente krijgen om geld aan het Verenigd Koninkrijk te lenen. De onrust die dat veroorzaakte, zorgde er eerder al voor dat Truss en Kwarteng de belastingverlaging voor de rijkste Britten terugdraaiden.

Vrijdag kondigde Truss aan dat de belasting voor bedrijven dan toch omhooggaat.

