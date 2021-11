In Trends Talk op Kanaal Z roept de energie-ondernemer André Jurres de overheid op om meer te investeren in laadpunten voor groene waterstof. Ook in de toekomstige energiemix kan waterstof een grote rol spelen: Jurres ziet de technologie hand in hand gaan met de uitbreiding van het offshore windmolenpark.

De Belgische start-up VoltH2 van André Jurres kreeg midden oktober een vergunning voor de eerste groenewaterstoffabriek van de Benelux. Het bedrijf bouwt die in Vlissingen, net over de Nederlandse grens. Met groene elektriciteit van windmolens kan het groene waterstof maken.

'Energiedrager nodig'

Groene waterstof is een energiedrager, die kan worden ingezet wanneer er te weinig wind of zon is. Zoals nu, tijdens de donkere novemberdagen, legt Jurres uit: "De ambities van Noordwest-Europa met windenergie zijn zo groot dat we een energiedrager nodig hebben. Anders kan windenergie niet blijven groeien. Er moet nog heel veel wind op zee bij komen, en waterstof is uitermate geschikt om dagen met een gebrek aan wind en zon te compenseren. Je kunt het zelfs zo stellen: zonder groene waterstof zijn er niet genoeg windmolens op zee.'

Om waterstof te transporteren, moet ook de infrastructuur aangepast worden. De netbeheerders zoals Fluxis kunnen een deel van hun gasnetwerk inschakelen. Maar er ontbreken nog aangepaste afsluitingen aan het het begin en het einde van pijpleidingen. Die zijn nodig, omdat waterstofmoleculen veel vluchtiger zijn dan aardgas.

Laadpunten voor transport en bouw

Er moeten ook voldoende laadpunten komen: de industriële klant moet waterstof kunnen tanken waar en wanneer dat nodig is. "In tegenstelling tot in Duitsland ontbreekt bij ons de wil van de overheid om te zorgen voor een minimumaantal tankstations voor de professionele sector", stelt André Jurres. "En dan heb ik het nog niet over het wagenpark van de consument. Onze bedrijven moeten in iedere gemeente en in iedere stad waterstof kunnen tanken."

Ook de bouwsector, die verantwoordelijk is voor veel CO2-uitstoot, moet op meer plaatsen toegang hebben tot waterstof, meent Jurres: "Dat wordt vaak vergeten. De bouwsector is een grote verbruiker van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld voor de kranen en voor de generatoren, die dag en nacht draaien."

VoltH2 plant nog meer en grotere fabrieken voor groene waterstof, onder meer in de Antwerpse haven en in Terneuzen. De ligging van de Benelux is een grote troef: het havengebied en het Ruhrgebied zijn al bij de grootste waterstofverbruikers ter wereld.

