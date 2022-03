De internationale sancties tegen Rusland treffen ook de modale Rus, en kunnen daardoor averechts uitdraaien, waarschuwt Johan Vanderplaetse, voorzitter van de AEB, de vereniging van de Europese bedrijven in Rusland. 'De bevolking dreigt zich opnieuw rond president Vladimir Poetin te scharen', zegt hij dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z.

Als reactie op de Russische inval in Oekraïne heeft het Westen een lange reeks economische sancties uitgevaardigd tegen Rusland. De sancties zijn nodig, maar er zijn gevaren aan verbonden, meent Johan Vanderplaetse, topkaderlid van de Franse multinational Schneider Electric met dertig jaar ervaring in Rusland.

'Je ziet vandaag een soort sanctie-euforie. Landen en zelfs bedrijven proberen elkaar te overtroeven met sancties,' aldus Vanderplaetse, die ook voorzitter is van de AEB (Association of European Business), de vereniging van grote Europese bedrijven in Rusland. 'De sancties straffen niet alleen het Russische regime, maar ook de modale Rus, die niets met de oorlog in Oekraïne te maken heeft.'

In een rancuneus land als Rusland is dat 'spelen met vuur', meent Vanderplaetse. 'De bevolking, die kwaad is op Poetin, dreigt zich opnieuw rond de president te scharen. Poetin is een straatvechter, die zich in de hoek geduwd voelt, en flink kan uithalen. Tenzij we hem een gelegenheid bieden om zonder gezichtsverlies de escalatie terug te draaien, kan de toestand nog veel gevaarlijker worden.'

China

Intussen staan aan de Russische bankautomaten lange rijen Russen aan te schuiven om de roebels vast te krijgen die ze nog kunnen vastkrijgen. Op enkele dagen tijd heeft de roebel de helft van zijn waarde verloren, wat een enorme prijshausse zal teweeg brengen voor de vele ingevoerde consumentengoederen. Daarbovenop komen er golven van ontslagen, voorspelt Vanderplaetse. 'De sancties doen de Russen absoluut pijn.'

Lees verder onder de video

Ten tijde van de Russische financiële crisis in 1998 deed het Westen wat het kon om Rusland te helpen. 'Nu doet het Westen alles wat het kan om de Russische economie kapot te maken', zegt Vanderplaetse. Dat zal de Russen nog meer in de armen van China drijven, ten nadele van Europa. De laatste jaren kocht Rusland al heel wat goederen in China. 'Die trend zal nu versnellen,' aldus Vanderplaetse.

Biezen pakken

Intussen besloten al heel wat westerse bedrijven om zich uit Rusland terug te trekken. Oliebedrijven BP en Shell behoorden tot de eerste, maar er zullen er zeker nog volgen, aldus Vanderplaetse.

'Vele westerse bedrijven hebben alvast hun Russische activiteiten opgeschort, ook Schneider Electric, het bedrijf waarvoor ik werk. We hebben vier fabrieken in Rusland, samen goed voor 8000 werknemers. De fabrieken liggen stil. We aanvaarden geen nieuwe bestellingen meer, omdat we niet weten of en hoe we betaald zullen worden. Maar we zullen ons zomaar niet terugtrekken uit de Russische markt. Schneider Electric is al actief in Rusland sedert de negentiende eeuw. We hebben er zelfs de Oktoberrevolutie van 1917 overleefd. Ook nu geven we niet op.'

Vanderplaetse heeft geen weet van Belgische bedrijven die hun biezen pakken. 'Op de hoofdkwartieren van een aantal Belgische bedrijven worden de pro's en de contra's nu afgewogen. Ik vermoed dat een aantal onder hen het voor bekeken zal houden, of op zijn minst zwaar zal afslanken in Rusland.'

