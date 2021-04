Het Gentse Zingi biedt sinds september 2020 deelfietsoplossingen voor bedrijven aan. Het slimme fietsslot haalt de start-up bij moederbedrijf Sentinel.

Wat doet Zingi?

"Zingi biedt deelfietsen voor de bedrijvenmarkt aan via operationele leasing", zegt medeoprichter Alexander De Bièvre. "We werken met contracten van 36 maanden. De klanten betalen een maandelijks bedrag. Dat omvat een fiets, een slot en de bijbehorende software, een verzekering, pechhulp en onderhoud. We werken daarvoor samen met de fietsleasingmaatschappij Cyclis."

Hoe is het bedrijf ontstaan?

"Zingi is een nieuwe businesseenheid van Sentinel. Dat ontwikkelt sinds 2017 digitale oplossingen voor fietsen, waaronder slimme sloten. Die technologie, die vandaag wereldwijd wordt verkocht, wordt ook gebruikt voor de deelfietsen van Zingi. Een andere businessunit van Sentinel, Mobit, is gespecialiseerd in publieke deelfietsen."

Wat maakt Zingi uniek?

"Zingi focust vooral op gebruiksgemak. Het slot open je simpelweg met je bedrijfsbadge of app. De ingebouwde gps-tracking beschermt de fiets tegen diefstal. Bij een val of een ongeval krijgt de vlootbeheerder of een familielid automatisch een melding. Er worden ook diagnostische gegevens van de e-bike bijgehouden. Die zijn onder meer nuttig voor het onderhoud."

Waar is Zingi actief?

"We zijn actief in heel België, en sinds vorige maand ook in Frankrijk. Tot de klanten behoren UCB, ISS, Pfizer, Luminus, de politie van Moeskroen en de UGent. We merken vooral interesse van grote bedrijven die al langer inzetten op duurzame mobiliteit. We plannen dit jaar 500 fietsen onder beheer te hebben. Tegen eind 2022 willen we dat aantal vervijfvoudigen."

Over welke financiering beschikt het bedrijf?

"In januari 2020 haalde Sentinel 1 miljoen euro financiering op bij de investeerders Freshmen, LRM en Thomas Baert. Deze zomer plannen we een nieuwe kapitaalronde van 2 miljoen euro. We zijn ook verbonden aan BEyond, een acceleratorprogramma van Pulse Foundation dat elk jaar een aantal beloftevolle Belgische scale-ups selecteert voor een begeleidingstraject van 18 maanden."

