2020 was een horrorjaar voor de filmbusiness. Het ziet er niet naar uit dat 2021 beter wordt, om allerlei redenen.

De wederwaardigheden van Tenet, de tijdreisthriller van Christopher Nolan, is een sprekend voorbeeld van de moeilijkheden die regisseurs en filmstudio's het hoofd moeten bieden tijdens de coronapandemie. Oorspronkelijk moest de blockbuster op 17 juli wereldwijd in de zalen komen, daarna was dat 31 juli en vervolgens 12 augustus. Toen zei Warner Bros dat het de film later in augustus zou uitbrengen, maar enkel in bepaalde landen. De Amerikaanse première zou volgen in september. Elk van die vertragingen kost geld, klagen de studio's. Covid-19 richt een ravage aan in de filmbusiness. Opnames van nieuwe producties lagen noodgedwongen maandenlang stil. Promotietournees werden afgelast. Festivals werden geannuleerd of herleid tot online-evenementen. Veel studio's en filmverdelers kozen ervoor om hun grootste blockbusters door te schuiven naar 2021. De kans is groter dat ze dan winst zullen maken in de zalen. Het gevolg is dat de grote producties op elkaar gepropt zullen zitten. Zelfs de meest overtuigde cinefielen zullen ze waarschijnlijk niet allemaal kunnen bekijken. Dat de kijkers niet meer uit hun huis komen, heeft de opkomende streamingplatformen machtiger gemaakt. Netflix zag zijn aantal abonnementen in het tweede kwartaal van 2020 groeien met 10,1 miljoen ¬ dat zijn er 1,8 miljoen meer dan voorspeld. Vroeger zetten de studio's hun zwakke of middelmatige producties online, intussen geven ze ook hun topcontent daar een plaatsje. Zo bracht Disney de remake van Mulan, een spectaculaire productie met een prijskaartje van 165 miljoen euro, uit op zijn streamingplatform Disney+. En Warner Bros gooide een bommetje in de cinemawereld door al zijn films voortaan gelijktijdig in de zalen en op zijn eigen streamingdienst HBO Max uit te brengen. De situatie heeft ook een domino-effect op de awardshows. De Oscars, die in april 2021 uitgereikt worden, hebben een 'tijdelijke uitzondering' gemaakt op de regels. Films die eerst op de streamingplatforms te zien zijn geweest, komen dit jaar ook in aanmerking. Die platforms omzeilden tot nu het reglement door hun beste films beperkt uit te brengen in hun eigen zalen. Bij de Oscars van 2020 haalde Netflix zo de meeste nominaties binnen van alle distributeurs. Door de nieuwe regel staat het nog sterker. In 2021 zullen de filmstudio's en de streamingplatformen ook te maken krijgen met de effecten van de lockdowns op lange termijn. De draaiperiode van een gemiddelde Hollywood-film is 106 dagen. Omdat de producties verschillende maanden opgeschort moesten worden, dreigt er een tekort aan nieuwe content. De streamingdiensten hebben een propvolle programmering nodig om consumenten te lokken. Ze zullen het dus moeilijk krijgen om hun abonnees aan boord te houden. Voor de bioscopen zal de uitdaging des te meer zijn de lege zetels te vullen.