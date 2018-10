Verkiezingen 2018: Welke Vlaamse burgemeesters zijn ondernemers?

Uit de 308 gemeenten in Vlaanderen kwamen 29 ondernemers tevoorschijn. Het is een zeer divers ondernemerschap, van kleine zelfstandigen, zoals landbouwers en kappers, tot beheerders van aanzienlijke investeringsholdings. Hun ervaring als ondernemers passen ze toe in het gemeentehuis. "Je moet zo weinig mogelijk beslag leggen op de middelen van de burgers en de bedrijven. Je moet met zo weinig mogelijk middelen zo veel mogelijk realiseren", zegt Agnes Lannoo-Van Wanseele, de burgemeester van Sint-Martens-Latem. "Onze kiezers zijn onze aandeelhouders", vindt haar collega in Meulebeke, Dirk Verwilst.

