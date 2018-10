Luc Deconinck (burgemeester Sint-Pieters Leeuw (N-VA)): 'Bemoei je niet met alles'

ZBB. Met dat letterwoord werd AB InBev berucht en beroemd. Zero Based Budgeting staat voor genadeloos snijden in de kosten. De brouwer start elk jaar opnieuw met nul euro uitgaven. Elke kostenpost wordt ongenadig onder de loep gehouden. "Ook wij hebben ZBB ingevoerd", meldt Luc Deconinck, de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. "We hebben zwaar bezuinigd. De voorbije legislatuur daalde de financiële schuldenlast met bijna de helft, tot 20 miljoen euro. Er werd niet veel geld verspild, maar er was veel inefficiëntie, bijvoorbeeld onderling tussen administratieve diensten."

...