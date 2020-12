Het Verenigd Koninkrijk keurt als eerste land ter wereld het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech goed. De uitrol wordt vanaf volgende week gepland.

De Britse overheid stemde in met een aanbeveling van toezichthouder Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) om het vaccin goed te keuren en te gaan gebruiken. 'Het vaccin zal vanaf volgende week in heel het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn', meldt een woordvoerder van de regering.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemt de goedkeuring fantastisch nieuws. Hij zegt dat vijftig ziekenhuizen klaar zijn om het middel te ontvangen. Ook worden grote vaccinatiecentra opgezet. 'Begin volgende week gaan we een programma lanceren om mensen in dit land te vaccineren tegen covid-19', aldus de minister in een toelichting aan Sky News.

Health Secretary Matt Hancock tells Sky News the Pfizer and Biontech coronavirus vaccine will be ready for roll-out from "early next week"



For more on this and other news visit https://t.co/8OWd2TvLrt — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) December 2, 2020

Hancock erkent dat de inzet van het vaccin gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Het vaccin moet bijvoorbeeld bij min 70 graden opgeslagen worden.

40 miljoen dosissen

Pfizer en BioNTech hebben een overeenkomst met het VK om in totaal 40 miljoen dosissen te leveren in 2020 en 2021. Pfizer-topman Albert Bourla spreekt over een 'historisch moment in de strijd tegen covid-19'. 'We verwachten dat de uitrol van vaccins in het VK het aantal ziekenhuisopnames van mensen met een hoog risico zal verminderen', verklaarde Ugur Sahin van BioNTech.

Tijdens de klinische proeven bleek het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech (BNT162b2) 95 procent doeltreffend om covid-19 te voorkomen.

Eerder zeiden beide bedrijven dat ze verwachten dit jaar nog tot 50 miljoen dosissen te kunnen produceren, en tot 1,3 miljard tegen eind 2021. Het vaccin wordt onder meer gemaakt in de fabriek van Pfizer in Puurs.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte dinsdag bekend dat BioNTech/Pfizer een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. Het agentschap gaat de vaccins nu beoordelen op onder meer veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Als dat voorspoedig verloopt, verwacht EMA uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het vaccin van BioNTech/Pfizer. Als dit positief is, dan zal de Europese Commissie mogelijk nog voor de jaarwisseling een besluit kunnen nemen over de toelating van het vaccin tot de Europese markt.

De Britse overheid stemde in met een aanbeveling van toezichthouder Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) om het vaccin goed te keuren en te gaan gebruiken. 'Het vaccin zal vanaf volgende week in heel het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn', meldt een woordvoerder van de regering. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemt de goedkeuring fantastisch nieuws. Hij zegt dat vijftig ziekenhuizen klaar zijn om het middel te ontvangen. Ook worden grote vaccinatiecentra opgezet. 'Begin volgende week gaan we een programma lanceren om mensen in dit land te vaccineren tegen covid-19', aldus de minister in een toelichting aan Sky News. Hancock erkent dat de inzet van het vaccin gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Het vaccin moet bijvoorbeeld bij min 70 graden opgeslagen worden.Pfizer en BioNTech hebben een overeenkomst met het VK om in totaal 40 miljoen dosissen te leveren in 2020 en 2021. Pfizer-topman Albert Bourla spreekt over een 'historisch moment in de strijd tegen covid-19'. 'We verwachten dat de uitrol van vaccins in het VK het aantal ziekenhuisopnames van mensen met een hoog risico zal verminderen', verklaarde Ugur Sahin van BioNTech. Tijdens de klinische proeven bleek het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech (BNT162b2) 95 procent doeltreffend om covid-19 te voorkomen. Eerder zeiden beide bedrijven dat ze verwachten dit jaar nog tot 50 miljoen dosissen te kunnen produceren, en tot 1,3 miljard tegen eind 2021. Het vaccin wordt onder meer gemaakt in de fabriek van Pfizer in Puurs. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte dinsdag bekend dat BioNTech/Pfizer een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. Het agentschap gaat de vaccins nu beoordelen op onder meer veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Als dat voorspoedig verloopt, verwacht EMA uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het vaccin van BioNTech/Pfizer. Als dit positief is, dan zal de Europese Commissie mogelijk nog voor de jaarwisseling een besluit kunnen nemen over de toelating van het vaccin tot de Europese markt.