We hebben welgeteld één wapen tegen de coronacrisis: een vaccin. Maar nu vaccins weldra gratis beschikbaar zullen zijn, is het hemeltergend dat een grote portie van onze bevolking er niet van wil weten, zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Recente enquêtes tonen aan dat slechts de helft van de mensen zich zeker wil laten vaccineren. Dat we midden in de grootste gezondheidscrisis in een eeuw zitten, die in ons land al ruim 14.000 mensenlevens heeft geëist, faillissementen bij de vleet heeft veroorzaakt, sectoren op de rand van de afgrond heeft gebracht en ons land met getraumatiseerde jongeren en een enorme schuldenberg zal achterlaten, blijkt bij velen nog altijd niet door te dringen.

Om de crisis te bedwingen, moet zeker 70 procent van de bevolking worden gevaccineerd. Alleen zo bereiken we de noodzakelijke groepsimmuniteit. Het wordt dus harken om daar te geraken, want de argwaan tegen het vaccineren zit diep en wordt aangezwengeld door anti-vaxxers en complotdenkers.

Verplicht de vaccinatie tegen covid-19.

Toch kan het eenvoudig worden opgelost: verplicht de vaccinatie tegen covid-19. Zoals in ons land ook het vaccin tegen polio verplicht is. Maar onze overheden opteren ervoor de vaccinatie tegen covid-19 aan te bevelen. We hebben eerder in deze crisis al gezien hoe vaak aanbevelingen om binnen de coronalijntjes te kleuren, straal worden genegeerd.

Maar uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen. Een uitzonderingsbeleid voor vaccinweigeraars zou zo'n maatregel kunnen zijn. Anders gezegd, waarom zouden we hen nog toelaten tot de bioscopen of shows van Studio 100, of een optreden van pakweg Angèle of U2, of op een lijnvlucht? Uiteraard zou dat tijdelijk zijn, tot de vaccins en groepsimmuniteit hun werk hebben gedaan, en we ons normale leven kunnen hervatten. Maar tot het zover is, moeten we met coronavaccinweigeraars geen compassie hebben.

