De vakbonden bij modegroep FNG eisen dat de nieuwe CEO, voormalig VRT-topman Paul Lembrechts, snel antwoorden geeft op enkele prangende vragen. 'Anders kan de sociale vrede niet meer gegarandeerd worden', luidt het.

De vakbonden bij FNG vragen onder meer dat de nieuwe CEO Lembrechts tegen vrijdagavond 'een concreet voorstel van sociaal overleg bezorgt voor alle FNG-werknemers', met als prioriteit 'de werkdruk' bij het bedrijf.

Daarnaast eisen de bonden ook het bewijs dat oprichters Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke effectief ontslag hebben genomen uit al hun bestuursmandaten.

Dan volgt er nog een ultimatum tegen maandag 13 en woensdag 22 juli. Tegen volgende week maandagochtend eisen de bonden dat de werknemers 'ondubbelzinnige toelichtingen over de financiële situatie en de status van de bestellingen voor de wintercollecties' krijgen. Anderhalve week later, op woensdag 22 juli, willen de bonden inzage in de toekomstplannen voor het bedrijf.

'Puin ruimen'

'We beseffen heel goed dat de ravage bij FNG uw schuld niet is', klinkt het in een persbericht gericht aan CEO Lembrechts, maar 'sinds maandag is het uw verantwoordelijkheid om het puin te ruimen'. De werknemers willen antwoorden, omdat ze volgens de bonden op hun tandvlees zitten. 'Vage beloftes en sussende woorden volstaan al lang niet meer. Ze verwachten concrete oplossingen en resultaten', klinkt het.

De modegroep FNG, moeder van ketens als Brantano en Fred & Ginger, zit in financiële moeilijkheden. Drie vennootschappen - FNG International, Brantano en Market Retail Belgium - kregen woensdag bescherming tegen schuldeisers. Er staan bij de groep ook 287 jobs op de helling, een kwart van het totale personeelsbestand.

Beurswaakhond FSMA voert een onderzoek naar mogelijke marktmanipulatie onder het vorige management, en maakte dat ook al over aan de gerechtelijke autoriteiten.

FNG kondigde afgelopen weekend aan dat Paul Lembrechts CEO ad interim werd van de modegroep

