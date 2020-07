De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) breidt haar onderzoek naar de communicatie van FNG uit en maakt het dossier over aan de gerechtelijke autoriteiten.

De FSMA startte vorig jaar een onderzoek naar aanwijzingen van mogelijke marktmanipulatie onder het bewind van het vorige management van FNG, de beursgenoteerde holding boven modemerken als Brantano, Miss Etam en CKS.

Op basis van dat onderzoek besliste het directiecomité een dossier over te maken aan de auditeur wegens een mogelijke inbreuk inzake marktmanipulatie.

'Uit verder onderzoek onder meer van de financiële informatie verstrekt door FNG, is recent gebleken dat het dossier een aantal nieuwe aanwijzingen van inbreuken bevat die eveneens bezwarend kunnen zijn voor het voormalige management van FNG', aldus de FSMA in een persbericht.

Het directiecomité van de FSMA heeft de auditeur bijgevolg gevraagd om het onderzoek naar feiten uit het verleden uit te breiden met deze nieuwe elementen. Daarnaast heeft het FSMA beslist om het dossier over te maken aan de gerechtelijke autoriteiten.

Woensdagmorgen maakte de ondernemingsrechtbank in Mechelen nog bekend dat de drie vennootschappen van modebedrijf FNG tot 5 oktober 2020 bescherming krijgen tegen schuldeisers.

De FSMA startte vorig jaar een onderzoek naar aanwijzingen van mogelijke marktmanipulatie onder het bewind van het vorige management van FNG, de beursgenoteerde holding boven modemerken als Brantano, Miss Etam en CKS.Op basis van dat onderzoek besliste het directiecomité een dossier over te maken aan de auditeur wegens een mogelijke inbreuk inzake marktmanipulatie. 'Uit verder onderzoek onder meer van de financiële informatie verstrekt door FNG, is recent gebleken dat het dossier een aantal nieuwe aanwijzingen van inbreuken bevat die eveneens bezwarend kunnen zijn voor het voormalige management van FNG', aldus de FSMA in een persbericht. Het directiecomité van de FSMA heeft de auditeur bijgevolg gevraagd om het onderzoek naar feiten uit het verleden uit te breiden met deze nieuwe elementen. Daarnaast heeft het FSMA beslist om het dossier over te maken aan de gerechtelijke autoriteiten.Woensdagmorgen maakte de ondernemingsrechtbank in Mechelen nog bekend dat de drie vennootschappen van modebedrijf FNG tot 5 oktober 2020 bescherming krijgen tegen schuldeisers.