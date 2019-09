Net als bevoegd minister Philippe De Backer gaf Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck tijdens een hoorzitting in de Kamer toelichting over de gang van zaken bij het telecombedrijf.

Deze week nog beslist de raad van bestuur over het aanduiden van een headhunter om de zoektocht naar een nieuwe CEO te begeleiden. Tegelijk wordt een profiel opgesteld van de gewenste nieuwe topman of -vrouw.

De Clerck somde woensdag tijdens een hoorzitting in de Kamer de verschillende elementen op van dat profiel. De kandidaat moet een 'people manager' zijn, een leider, maar ook een teamspeler die goed communiceert en de nodige ethiek aan de dag legt. Bovendien moet hij of zij ook een technologische bagage hebben. De nieuwe CEO moet geen Belg zijn, maar De Clerck rekent er wel op dat hij of zij Engels en een van de landstalen kent.

In oktober hoopt Proximus een longlist met namen klaar te hebben, om dan tegen het einde van het jaar een beslissing te kunnen nemen. In afwachting leidt de Franse financieel directeur Sandrine Dufour het bedrijf als interim-CEO. HR-directeur Jan Van Acoleyen zal het sociaal overleg over de herstructurering op zich nemen.

Extra bonus

Tijdens de hoorzitting in de Kamer werd opnieuw gediscussieerd over het loon van de CEO bij Proximus. De regering, de grootste aandeelhouder van Proximus, legde bij de aanwerving van Leroy in 2014 een loonplafond van 650.000 euro op. Via allerlei extraatjes kwam Leroy vorig jaar op ruim 940.000 euro uit, en het lijkt erop dat de volgende CEO een extra bonus op basis van langetermijndoelstellingen zal krijgen.

Bevoegd minister Philippe De Backer zei immers dat zo'n langetermijnbonus, gebruikelijk in veel bedrijven, hem een goed idee leek. Al zei de minister ook dat hij dacht dat er met het huidige loonpakket genoeg kandidaten zouden zijn. De minister benadrukte dat het aan de raad van bestuur is om over de samenstelling van het loonpakket te beslissen. Maar als grootste aandeelhouder blijft de regering uiteraard een grote invloed hebben.

'Loonplafond stond nooit ter discussie'

De Clerck benadrukte op zijn beurt dat hij 'het loonplafond nooit ter discussie' heeft gesteld. Hij noemde het 'een goede referentie'. Al gaf ook hij aan dat een langetermijnbonus erbij moet kunnen. De Proximus-voorzitter verwees daarbij naar een onderzoek van professor Xavier Baeten, gespecialiseerd in verloningsbeleid. 'Daarin zie ik dat Proximus in de Bel20 onderaan bengelt en als een van de enige geen LTI (langertermijnbonus, red.) betaalt', klonk het. 'We willen de beste. En een goeie CEO kost waarschijnlijk meer dan een slechte CEO', voegde hij toe.

Communicatie

SP.A-voorzitter John Crombez haalde op het einde van de zitting nog uit naar de manier waarop Proximus de voorbije weken heeft gecommuniceerd. "De communicatie was een rommeltje, met impact op de beurswaarde", klonk het. Eerst zou Leroy blijven tot 1 december, en vervolgens werd beslist dat ze toch vroeger zou stoppen. 'Wat garandeert dat het in de toekomst professioneel zal verlopen? Je zou toch mogen verwachten dat het op zo'n kritieke momenten goed verloopt?', sneerde de SP.A-voorzitter.

'Wij zijn beursgenoteerd. Je kan dan niet zomaar om het even wat communiceren op om het even welk ogenblik', repliceerde De Clerck. Dat de timing van het vertrek van Leroy is veranderd, had volgens De Clerck te maken met 'nieuwe feiten' van buitenaf. 'Ik denk dat ik dit op een behoorlijke manier heb helpen begeleiden. Er heeft zich een cocktail aan elementen voorgedaan, die je in beweging moet managen', dixit De Clerck.