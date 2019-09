opinie

'Proximus leiden is een wedstrijd die je niet kunt winnen'

'Proximus heeft straks de juiste m/v op de juiste plaats nodig. In deze omstandigheden is dat onhaalbaar. Er is maar één manier om die belangenvermengingen te doorbreken. Privatiseer Proximus integraal en zorg voor een strenge en onafhankelijke toezichthouder.' Dat zegt Daan Killemaes, hoofdredacteur van Trends.

Dominique Leroy en Stefaan De Clerck. © Belga Image

Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Dat nummer van Bram Vermeulen zaliger moet hoog in de playlist van Dominique Leroy staan. Proximus leiden is een wedstrijd die je niet kunt winnen. De belangen staan te haaks op elkaar. Je zou voor minder de handdoek gooien, zeker als je bij het Nederlandse KPN meer kan verdienen, zowel in centen als waardering.

