Hoe wordt het loon van managers en topkaderleden bepaald?

Alain Mouton Redacteur bij Trends

Bij de verloning van managers ligt meer nadruk op variabele verloning. Bonussen voor CEO's worden veelal gespreid in de tijd uitbetaald. En de remuneratiecomités moeten zich buigen over almaar complexere loonpakketten, maar worden ook professioneler. Dat zijn de opvallende tendensen in de verloning van managers aan de vooravond van een nieuw decennium.

© Getty Images/Vetta

Bpost-topman Koen Van Gerven krijgt bij zijn vertrek in februari 2020 een half miljoen euro, omdat hij een jaar lang niet bij concurrenten van bpost mag werken. KBC-CEO Johan Thijs krijgt kritiek omdat zijn compensatiepakket jaar na jaar stijgt, tot meer dan 1,8 miljoen euro, terwijl de bank 1400 banen schrapt. Vorig jaar ontstond in Nederland ophef over de loonsverhoging van Ralph Hamers, de CEO van ING Groep. Hamers kreeg in één klap 50 procent meer. Veel politici en vakbondsmensen vonden dat ongepast omdat er op hetzelfde moment een herstructurering was.

...

