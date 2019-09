Volgens minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) zijn er voldoende kandidaten te vinden om Dominique Leroy op te volgen als CEO van Proximus 'binnen het huidige loonpakket'. De nieuwe topman of topvrouw hoeft overigens niet per se een Belg te zijn, vindt hij.

Philippe De Backer wordt samen met Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck gehoord over de toestand bij het telecombedrijf, waar CEO Dominique Leroy vertrekt om aan de slag te gaan bij het Nederlandse KPN. Leroy gaat in Nederland veel meer verdienen, wat het debat over het door de overheid opgelegde loonplafond weer doet oplaaien.

Onafhankelijk overheidsbedrijf

De Backer benadrukt dat Proximus een onafhankelijk overheidsbedrijf is, dat niet wordt aangestuurd vanuit de regering. 'De regering komt dus niet tussen in de benoeming of het loon van de CEO", stelde de minister. "Het is aan de raad van bestuur om over het loonpakket te beslissen', zegt hij.

Al heeft de regering als grootste aandeelhouder wel een invloed. Zo gaf ze tijdens de bespreking over de contractverlenging van Leroy aan dat het geen goed idee was om Leroy een langetermijnbonus toe te kennen terwijl er een afvloeiingsplan loopt. De raad van bestuur besliste uiteindelijk om die bonus afhankelijk te maken van een succesvolle afhandeling van het plan. Leroy besliste uiteindelijk om toch te vertrekken.

'Voldoende kandidaten om Leroy op te volgen'

Ook nu geeft De Backer zijn mening. Het huidige loonpakket volstaat volgens hem om een CEO te vinden. Al vindt De Backer het 'gezond' dat een CEO een langetermijnbonus krijgt. De minister pleit ook voor een internationale zoektocht naar een nieuwe CEO. 'Het hoeft niet per se een Belg te zijn, hoewel ik denk dat er voldoende valabele kandidaten zijn', luidt het.

Tot slot benadrukt De Backer dat het digitale transformatieplan, waarbij 1.900 banen sneuvelen, geen plan was van Dominique Leroy alleen. 'Het zal dus worden uitgevoerd. De raad van bestuur gaf de directie het mandaat om de sociale onderhandelingen te voeren over de implementatie van het plan. De wissel van de wacht binnen Proximus heeft daarop geen impact', aldus De Backer.