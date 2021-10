Schuim- en isolatieproducent Recticel wil zich terugplooien op zijn isolatieactiviteiten. In het kader daarvan is het bedrijf uit Wetteren van plan om zijn grootste divisie, 'Engineered Foams (industriële schuimen), voor 656 miljoen euro te verkopen aan het Amerikaanse Carpenter. Recticel reageert hiermee op het vijandig overnamebod van het Oostenrijkse Greiner.

De plannen van Recticel om zich terug te plooien op zijn isolatieactiviteiten worden beschouwd als een alternatief voor het ongevraagde overnamebod dat de Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner op Recticel lanceerde. Dat bod - van 13,50 euro per aandeel - werd door Recticel verworpen omdat het de onderneming 'aanzienlijk onderwaardeert'. Aandeelhouders kunnen hun aandelen vanaf 14 oktober aan Greiner verkopen.

In reactie op het overnamebod ging Recticel over tot 'een volledige herziening van de strategische alternatieven met oog voor de belangen van alle belanghebbenden'. Die oefening is nu afgerond: Recticel wil zich concentreren op zijn segment isolatie, 'dat uitstekende vooruitzichten biedt inzake groei en winstgevendheid', klinkt het in een persbericht. Isolatie was in de eerste helft van 2021 de tweede divisie van Recticel inzake omzet. Ze was goed voor een omzet van 188,4 miljoen euro op een totale omzet van 596,2 miljoen euro.

Voor de grootste afdeling, 'Engineered Foams' (goed voor een omzet van 279,7 miljoen euro in de eerste jaarhelft), heeft Recticel al een koper gevonden. Het Amerikaanse Carpenter bracht een bindend bod uit van 656 miljoen euro (of 11,65 euro per Recticel-aandeel). Die transactie 'biedt een veel betere waardecreatie dan het ongevraagde bod van Greiner', aldus Recticel. De schuimen van 'engineered foams' worden gebruikt in onder andere de luchtvaart, voertuigen en de medische industrie.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders en door de mededingingsuatoriteiten. Recticel verwacht de afronding in het tweede kwartaalvan 2022.

Het Oost-Vlaamse beursgenoteerde bedrijf heeft nog een derde afdeling, slaapcomfort. Die activiteiten, die in de eerste helft van 2021 goed waren voor een omzet van 105,5 miljoen euro, staan al langer in de etalage.

