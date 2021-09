Jean-Pierre Mellen zorgde er als CFO mee voor dat Recticel de voorbije twee decennia het hoofd boven water hield, en hij leidde de recente herstructurering mee in goede banen. Hij kan met een goed gevoel met pensioen gaan.

Nadat Jean-Pierre Mellen in 2002 als CFO aan boord was gekomen bij Recticel, merkte hij al snel dat de groep zich had vertild aan haar ambitie in de automobielsector en dat een slankere structuur broodnodig was. Pas na de komst van Olivier Chapelle als CEO in 2010 kon de grondige opkuisoperatie starten. "Olivier reikte mij de hand om een tandem te vormen. De chemie zat meteen goed", blikt Mellen terug. "We hebben de strategie geherdefinieerd, waarbij we onze divisies isolatie en technische schuimen maximaal ontwikkelen omdat die het grootste marktpotentieel hebben. De automobielactiviteiten zouden we verkopen. Toen is ook de diagnose gemaakt dat de groep versneld moest vereenvoudigen. De uitvoering heeft bloed, zweet en tranen gekost", legt de 64-jarige master in de toegepaste economie uit.

Mellen gidste Recticel met strakke hand door de lastige jaren. Zijn stokpaardje: werkkapitaal, de eerste bron van liquiditeit. "Wij controleren dat dagelijks", zegt hij. "Elke dag valt bij de topvijftigmanagers een verslag in de bus met de positie van klanten die over tijd zijn en die waar er een rood licht knippert. Zo kan niemand zeggen dat hij of zij niet kon ingrijpen." Bovendien worden alle investeringen strikt opgevolgd. "De managers van partnerschappen vielen van hun stoel van verbazing toen ze vernamen dat elke investering vanaf 50.000 euro goedgekeurd moet worden door de groeps-CFO en -CEO. 'Jullie zijn controlefreaks', kregen we te horen" ( lacht).

Beste advies

Mellen wijst ook op het belang van de strategische ondersteuning door de CFO, die ook een informele vorm kan aannemen. "Het veronderstelt dat je een vertrouwensrelatie opbouwt met het management van de divisies. Als je alleen als controller wordt gezien, of als degene die stokken in de wielen komt steken van het operationele, kun je nooit die actieve rol opnemen." Maar je als CFO omringen met de juiste mensen is primordiaal, benadrukt Mellen. "Dat is mijn beste advies. Ik ben niets zonder mijn team, een topteam. Dat is niet altijd zo geweest. Als je niet de juiste mensen op de juiste plaats hebt, betekent dat een hold-up op je tijd. Dat gaat ten koste van wat je moet doen om waarde te creëren voor de organisatie." Zijn departement telt 150 mensen, van wie ruim de helft vrouwen zijn. Het aantal direct reports reduceerde Mellen de voorbije tien jaar van twaalf tot vijf.

Intussen nadert de metamorfose van Recticel het slot, al staat de divisie slaapsystemen nu te koop. Vorig jaar belandden er zowaar twee kersen op de taart van de nieuwe strategie: eerst ging eindelijk de automobieldivisie de deur uit en vervolgens werd met het Zwitserse FoamPartner de gedroomde partner in het breed inzetbare soepelschuim ingelijfd. "De groep zit nu op koers om succes te hebben met onze twee groeiactiviteiten", zegt Mellen. Maar hij zal het zelf niet meer meemaken. Hij gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Dirk Verbruggen, de huidige general counsel en general secretary van Recticel.

Dat het Oostenrijkse Greiner Recticel wil overnemen, zal volgens Mellen niets veranderen aan de strategie en de aanpak. "Alle neuzen staan in dezelfde richting. Iedereen is ervan overtuigd dat Greiner niet de beste partij is en de groep zwaar onderwaardeert."

150 medewerkers telt het financiële departement van Recticel.

Nadat Jean-Pierre Mellen in 2002 als CFO aan boord was gekomen bij Recticel, merkte hij al snel dat de groep zich had vertild aan haar ambitie in de automobielsector en dat een slankere structuur broodnodig was. Pas na de komst van Olivier Chapelle als CEO in 2010 kon de grondige opkuisoperatie starten. "Olivier reikte mij de hand om een tandem te vormen. De chemie zat meteen goed", blikt Mellen terug. "We hebben de strategie geherdefinieerd, waarbij we onze divisies isolatie en technische schuimen maximaal ontwikkelen omdat die het grootste marktpotentieel hebben. De automobielactiviteiten zouden we verkopen. Toen is ook de diagnose gemaakt dat de groep versneld moest vereenvoudigen. De uitvoering heeft bloed, zweet en tranen gekost", legt de 64-jarige master in de toegepaste economie uit. Mellen gidste Recticel met strakke hand door de lastige jaren. Zijn stokpaardje: werkkapitaal, de eerste bron van liquiditeit. "Wij controleren dat dagelijks", zegt hij. "Elke dag valt bij de topvijftigmanagers een verslag in de bus met de positie van klanten die over tijd zijn en die waar er een rood licht knippert. Zo kan niemand zeggen dat hij of zij niet kon ingrijpen." Bovendien worden alle investeringen strikt opgevolgd. "De managers van partnerschappen vielen van hun stoel van verbazing toen ze vernamen dat elke investering vanaf 50.000 euro goedgekeurd moet worden door de groeps-CFO en -CEO. 'Jullie zijn controlefreaks', kregen we te horen" ( lacht). Mellen wijst ook op het belang van de strategische ondersteuning door de CFO, die ook een informele vorm kan aannemen. "Het veronderstelt dat je een vertrouwensrelatie opbouwt met het management van de divisies. Als je alleen als controller wordt gezien, of als degene die stokken in de wielen komt steken van het operationele, kun je nooit die actieve rol opnemen." Maar je als CFO omringen met de juiste mensen is primordiaal, benadrukt Mellen. "Dat is mijn beste advies. Ik ben niets zonder mijn team, een topteam. Dat is niet altijd zo geweest. Als je niet de juiste mensen op de juiste plaats hebt, betekent dat een hold-up op je tijd. Dat gaat ten koste van wat je moet doen om waarde te creëren voor de organisatie." Zijn departement telt 150 mensen, van wie ruim de helft vrouwen zijn. Het aantal direct reports reduceerde Mellen de voorbije tien jaar van twaalf tot vijf. Intussen nadert de metamorfose van Recticel het slot, al staat de divisie slaapsystemen nu te koop. Vorig jaar belandden er zowaar twee kersen op de taart van de nieuwe strategie: eerst ging eindelijk de automobieldivisie de deur uit en vervolgens werd met het Zwitserse FoamPartner de gedroomde partner in het breed inzetbare soepelschuim ingelijfd. "De groep zit nu op koers om succes te hebben met onze twee groeiactiviteiten", zegt Mellen. Maar hij zal het zelf niet meer meemaken. Hij gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Dirk Verbruggen, de huidige general counsel en general secretary van Recticel. Dat het Oostenrijkse Greiner Recticel wil overnemen, zal volgens Mellen niets veranderen aan de strategie en de aanpak. "Alle neuzen staan in dezelfde richting. Iedereen is ervan overtuigd dat Greiner niet de beste partij is en de groep zwaar onderwaardeert."