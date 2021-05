Recticel vindt het overnamebod van Greiner te laag. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. De Oostenrijkse plasticfabrikant biedt 13,5 euro per aandeel Recticel. De handel op de Brusselse beurs in het aandeel is opgeschort.

'Na grondig beraad is de raad van bestuur van Recticel SA/NV van oordeel dat het ongevraagd voorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod van Greiner AG op Recticel voor een bedrag van 13,50 euro per aandeel geen rekening houdt met de positie en de legitieme belangen van alle belanghebbenden, en de vennootschap aanzienlijk onderwaardeert', klinkt het in een mededeling van de de schuimrubberproducent uit Wetteren.

Maandag kwamen de Oostenrijkers het bod verduidelijken bij de voorzitter en de CEO van Recticel. Maar dat heeft niet veel uitgehaald. 'Deze vergadering heeft dit standpunt alleen verder bevestigd', klinkt het. De schuimrubberproducent gaat nu alternatieven onderzoeken, ook een 'stand alone'-strategie behoort tot de mogelijkheden.

Greiner heeft wel al een akkoord met Compagnie du Bois Sauvage, voormalig hoofdaandeelhouder van Recticel, om diens belang van 27,03 procent in Recticel over te nemen.

Intussen is de handel in het aandeel van de isolatie- en schuimrubberspecialist opgeschort in afwachting van resultaten van de algemene vergadering van vandaag/dinsdag 25 mei.

