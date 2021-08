Staatsbank Belfius heeft in de eerste zes maanden een resultaat voor provisies en voor belastingen gerealiseerd van 542 miljoen euro. Netto bleef er 406 miljoen euro winst over, waarvan 116 miljoen euro afkomstig van de verzekeringstak. Het gaat om recordresultaten, die ook hoger liggen dan de eerste helft van 2019, toen er van corona nog geen sprake was. Topman Marc Raisière wees als verklaring op onder meer de diversificatie van de inkomsten en op het strikte risicobeheer.

In de eerste helft van vorig jaar woog de coronapandemie nog zwaar op de resultaten van de bank: er werd toen een buffer van 331 miljoen euro aangelegd voor slechte kredieten. Dit jaar is die buffer al wat kleiner, want de meeste van de kredieten waar het moratorium is vervallen worden probleemloos terugbetaald. 'Met een buffer van 247 miljoen euro blijven we wel voorzichtig', klonk het vrijdag bij de voorstelling van de halfjaarresultaten. Belfius had einde juni nog voor 987 miljoen euro kredieten uitstaan waarvoor betalingsuitstel geldt.

De afgelopen zes maanden werd er door Belfius voor 10,5 miljard euro aan nieuwe kredieten verstrekt, een "recordproductie". Bij corporate en in de openbare sector bleef de kredietverstrekking stabiel, maar vooral bij kmo's en particulieren was er groei. Belfius heeft nu voor bijna 100 miljard euro kredieten uitstaan.

Ook de spaartegoeden dikten verder aan, met 6 procent op zes maanden tijd tot 72,7 miljard euro. Maar de beleggingen van klanten kenden een nog sterkere groei, met 10 procent tot 49,5 miljard euro.

Belfius profileert zich ook steeds meer als een bank die vermogensbeheer aanbiedt, mét succes. In de eerste zes maanden kwamen er bij private banking ruim 15.000 klanten bij (+12 procent), met een totaal vermogen van 5,4 miljard euro. 'Maar we zijn er ook voor de kwetsbare klanten, met 180.000 sociale rekeningen', verzekerde Raisière.

Tot slot deed ook de verzekeringstak het goed in de eerste jaarhelft. Het premie-incasso bij de schadeverzekeringen steeg met 5 procent tot 406 miljoen euro. Daarnaast waren er in de eerste jaarhelft ook relatief weinig schadedossiers. De productie in de tak levensverzekeringen lag op zijn beurt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, tot ruim 1 miljard euro.

