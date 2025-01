Lokale opwekkers van groene energie verbinden met lokale gezinnen die die energie willen afnemen. Dat was vijf jaar geleden de insteek van het energieplatform Bolt. Vorig jaar heeft het Brusselse bedrijf de kaap van meer dan honderdduizend energie-afnemers genomen en na de dure opstartjaren was er sprake van een operationele winst. Terwijl Bolt in zijn eerste vijf jaar focuste op het vinden van afnemers, wil net nu actief opwekkers werven.